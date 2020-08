Deux des meilleurs joueurs de baseball s’affronteront vendredi lorsque les Indiens de Cleveland en visite affronteront les Cardinals de Saint-Louis pour ouvrir une série de week-end de trois matchs.

Les Indiens arborent un ERA d’équipe de 2,86 en 31 matchs, deuxième meilleur dans les majors.

Grâce à 22 matchs, les lanceurs des Cardinals ont maintenu l’opposition à une moyenne au bâton de 0,184, la plus basse dans les ligues majeures. Ils y sont parvenus malgré un arrêt de 17 jours en raison de l’épidémie de COVID-19 de l’équipe.

En cours de route, ils ont dû utiliser plusieurs lanceurs qui n’auraient normalement pas vu les grandes ligues cette saison. Jusqu’à jeudi, ils avaient utilisé 25 pichets différents.

“C’est très impressionnant”, a déclaré le manager Mike Shildt. «J’adore la clarté du plan. Les lanceurs méritent un pourcentage élevé du crédit, évidemment. J’aime l’agression et la façon dont ils veulent attaquer. Les attrapeurs partagent tous cela aussi.

“Et Mike Maddux et Bryan Eversgerd, nos entraîneurs de lanceurs et de bullpen, sont formidables avec leur préparation et leur dépistage, couplés à ce que nous faisons de manière analytique. Mais en fin de compte, le mérite revient aux lanceurs”, a déclaré Shildt.

Les Cardinals ont de nouveau bien lancé jeudi, mais ont perdu un double face aux Pirates de Pittsburgh 4-3 et 2-0.

Ils ont encore besoin de quelques démarreurs pour travailler plus profondément dans les jeux. Le partant prévu de vendredi, Daniel Ponce de Leon, n’a travaillé que 11 2/3 manches lors de ses trois départs cette saison.

Lors de son dernier départ, Ponce de Leon (0-2, 5,25 ERA) a eu du mal avec sa commande. Il a marché quatre frappeurs et a accordé deux points sur trois coups sûrs en 4 2/3 manches dans une victoire de 6-2 sur les Reds de Cincinnati.

Les Indiens vont contrer avec l’espoir de lanceur d’élite Triston McKenzie (1-0, 1,50 MPM), qui ne fera que son deuxième départ dans les majors. À ses débuts le 22 août, McKenzie a retiré 10 frappeurs et n’a accordé que deux coups sûrs en six manches d’une victoire de 6-1 contre les Tigers de Detroit.

“Je sais qu’il était un peu nerveux. On pouvait le voir sur son visage”, a déclaré le receveur indien Roberto Perez. «Il m’a dit: ‘Hé, je note mes lancers: balle rapide, balle cassante, curseur, changement.’ J’ai dit: «D’accord. Je ne voulais pas mettre beaucoup d’informations sur le gars. Je voulais qu’il aille là-bas et soit lui-même. Mais il a été exceptionnel ce soir. “

Les cardinaux rattrapant leur emploi du temps, ils ont choisi de jouer le double titre de jeudi tandis que d’autres équipes ont participé à une manifestation multisports contre la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin.

Le voltigeur des Cardinals Dexter Fowler a refusé de jouer mercredi en signe de protestation. Jack Flaherty l’a rejoint, bien qu’il n’ait pas été prévu de lancer.

Avant le double titre de jeudi, Flaherty a parlé de sa solidarité avec les joueurs de la NBA prenant position.

“Ils (les joueurs de la NBA) voulaient juste que le basket-ball ne soit pas une distraction hier. Ne pas que le basket-ball soit une distraction aujourd’hui. Forcer tout le monde à faire face à la réalité de ce qui se passe”, a déclaré Flaherty. “C’est beaucoup de commentaires qui vont sur Twitter et les médias sociaux.” Le sport est censé être une distraction. Nous voulons une distraction de la situation. “

“C’est en quelque sorte une partie du problème. Les gens n’aiment pas faire face à la réalité. Les gens n’aiment pas faire face à la réalité de la situation de ce qui se passe. C’est là que, étant donné que la NBA ne joue pas hier, il fallait écouter . Vous deviez écouter, eh bien, pourquoi? Eh bien, à cause de ce qui s’est passé dans le Wisconsin. À cause de ce qui se passe depuis l’assassinat de George Floyd et de ce qui s’est passé au cours des 400 dernières années. Vous avez été obligé d’écouter la situation. Et si c’est inconfortable, alors je ne sais pas vraiment quoi dire à cela », a déclaré Flaherty.

– Médias au niveau du champ