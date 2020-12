Séville litiges contre Rennes le dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions à l’extérieur de chez eux (mardi 8, 21h00 / Movistar La Liga de Campeones). N’ayant rien à décider dans le groupe E – Chelsea et Séville passent comme premier, deuxième, Krasnodar va en Ligue Europa et avec Rennes éliminé Les hommes de Julen Lopetegui cherchent une victoire balsamique contre les Français après les revers contre Chelsea et le Real Madrid.

L’équipe de Séville s’est rendue dans la capitale de la Bretagne française pour disputer la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Quoiqu’il arrive, Séville est connue parmi les 16 meilleures d’Europe et figurera au tirage au sort du 14 décembre dans le battage médiatique du deuxième classé. Cette visite de mardi à Rennes, dont l’aventure à travers le vieux continent se termine ce soir dans son stade.

Un match sans importance pour les qualifications, mais crucial pour les deux équipes en matière de moral. Séville vient de concéder deux défaites douloureuses contre Chelsea – ils ont manqué d’options pour être premiers – et le Real Madrid, tandis que l’équipe de France se précipitera pour sa dernière balle pour ajouter sa première victoire en Ligue des champions.

Sans Navas ni Jordán

Conscient que rien n’est en jeu, Julen Lopetegui a décidé de reposer Jesús Navas et Joan Jordán, qui sont exclus de l’appel sans raison de blessure ou de pénalité. Les blessés Escudero, Acuña, Munir et Vaklik ne voyagent pas non plus. Ces derniers ont été retirés de la liste A de la Ligue des champions en raison d’une blessure et Séville a ajouté Javi Díaz à sa place.

📋 APPEL | Liste des 22 footballeurs de Julen Lopetegui à se rendre en France. 🇫🇷 # UCL #WeareSevilla – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 6 décembre 2020

Même en réservant quelques troupes, les intentions de Lopetegui d’aller pour les trois points avec la présence de Ocampos, De Jong, En-Nesyri et compagnie sur la liste des convoqués pour le match contre Rennes. Et c’est que Séville veut et a besoin changer l’image que vous avez donnée dans les derniers matchs où les sentiments n’étaient pas bons.

“Évidemment, nous sommes tristes”, a déclaré Julen Lopetegui après avoir concédé contre le Real Madrid la deuxième défaite de la même semaine. De l’avis de l’entraîneur basque, ils étaient “supérieurs” aux blancs et méritait la victoire. Une supériorité qui devra être évidente dans le résultat et sur le terrain rennais pour éviter que le runrún ne commence à sonner, même avec l’objectif atteint de continuer en Ligue des champions.

Comme dans les derniers jours, Séville devra chercher alternatives sur les bandes. Lui aussi Rennes atteint la rencontre avec des pertes sensibles en défense et est que la blessure de Nyamsi lors du dernier match de Ligue 1 laisse l’équipe de France avec un seul défenseur central disponible pour recevoir Séville. Match important aussi pour Eduardo Camavinga, avec la dernière chance de s’affirmer en Europe avec le maillot rennais. La promesse du football européen a récemment changé d’agent et il est suivi par divers clubs.

Inverser la situation

Séville veut mettre fin au plus vite à la mauvaise série de résultats obtenus lors de ses derniers matches, mais aussi en ce qui concerne ses visites dans le pays voisin. L’équipe de Séville n’a jamais gagné lors des quatre matchs précédents disputés en terres gauloises. Ils n’ont réussi à marquer des points que contre l’Olympique de Lyon, en phase de groupes de la Ligue des champions 16/17, mais ils ont perdu deux fois avec Lille en Coupe UEFA 05/06 et 06/07 et contre le Paris Saint Germain en le 10/11.