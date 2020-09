Otis a fini par remporter le match de l’échelle 2020 Money In The Bank en mai et est devenu le propriétaire de la mallette la plus opportuniste de l’histoire de la WWE qui lui permettra de devenir un champion du monde à l’avenir. Avant cela, Otis était membre de Heavy Machinery, mais il est ensuite entré dans les bons livres de Vince McMahon qui ont fait de lui le gagnant de la mallette MITB.

Plans originaux pour Otis et son argent WWE dans la mallette de banque

Actualités Ringside a rapporté plus tôt que McMahon était devenu la «force motrice» derrière la poussée de la superstar concernée. Tucker a été dissous avec Otis parce que la WWE voulait construire ce dernier en tant que superstar solo après la victoire de Money In The Bank. Apparemment, de grands projets ont été lancés pour le vainqueur de l’édition 2020, qui serait pour le moment hors de propos. Cela est dû aux récents changements apportés à l’équipe créative de la WWE.

La source a fourni une mise à jour disant que sa victoire dans Money In The Bank était « censée être le grand moment d’Otis. » Ils avaient plus de plans de suivi qui s’y rattachent. Mais ensuite, la WWE est allée dans une autre direction. Le libellé exact donné à la source était: «Otis et mallette: qui sait?» Cela signifie qu’il n’a aucune chance d’apparaître plus tôt dans l’événement principal ou le championnat. Il préfère attendre patiemment.

Ringsidenews.com a également mentionné comment une image de championnat à trois a été pensée impliquant Otis et son argent dans la banque,

«La victoire d’Otis dans Money In The Bank était censée le« mettre en échec pour The Fiend ». Bray Wyatt a depuis été transféré dans un programme multi-matchs avec Braun Strowman. »

Le gars de Heavy Machinery a toujours la mallette Money In The Bank avec lui qui promet cependant qu’il aura certainement des opportunités à l’avenir pour le titre universel. Les plans non matérialisés devront peut-être être renouvelés par la WWE en temps voulu, sinon un autre jeune sera perdu dans le remaniement.

En ce qui concerne l’ancien partenaire d’Otis, Tucker, on nous a dit que sa rentrée dans la scène, il y a quelques semaines, était censée prendre un «grand angle» sur toute la ligne. Beaucoup de choses étaient alignées pour le duo, mais à ce stade, on ne sait pas combien d’entre elles ont changé. Les changements constants d’esprit et d’écriture de Vince McMahon.