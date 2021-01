April del Rio

Journal La Jornada

Samedi 23 janvier 2021, p. a11

Fernando Platas reste ferme dans son intention de concourir pour prendre les rênes de la Fédération mexicaine de natation (FMN), une organisation qui est en total abandon envers ses membres de toutes disciplines, puisque son chef, Kiril Todorov, se concentre sur la réalisation une nouvelle relección.

L’ancien plongeur estime que l’assemblée extraordinaire, censée changer les statuts et, si nécessaire, faire place à d’autres candidats, il est prévisible qu’elle sera en faveur de Todorov, donc ce qui est propice au bien des disciplines aquatiques c’est l’intervention de la Fédération International (FINA), une instance devant laquelle Todorov a enfreint.

Le point principal est qu’il n’a pas respecté l’époque dans laquelle il aurait dû tenir son assemblée l’année dernière, il faudrait donc qu’il y ait une restructuration, mais les présidents d’association y jouent également, qui exigent des comptes, a déclaré Platas à propos de l’élection du FMN, qui aurait dû se tenir au plus tard le 15 novembre 2020.

Violation

L’important est que (Todorov) ne se soit pas conformé aux règles du jeu, ce qui était la chose la plus cohérente en vertu des règlements de la FINA, a-t-il déclaré, et a souligné que la communication officielle concernant la direction des fédérations doit être transmise avec l’approbation du Comité. Olympique mexicain.

Selon les statuts actuels de la FMN, Platas, comme le légendaire Felipe Tibio Muñoz, qui a également exprimé son intention d’assumer la responsabilité des disciplines aquatiques, ne pourrait pas se présenter au processus électoral.

Pour ce faire, Todorov a convoqué les associations à une assemblée extraordinaire, le 25 février à la Commission nationale de la culture physique et des sports, au cours de laquelle le fédératif et ses proches décideront d’approuver les modifications du statut pour permettre ou non la participation de la deux médaillés olympiques en lice. L’assemblée électorale est prévue pour le 30 mars, également à Conade, où un autre candidat serait Miguel Valtierra, président de l’association Nuevo León, en plus de Todorov lui-même.

Platas a estimé que ce qui est approprié est une réorganisation, mais il a surtout regretté qu’il n’y ait pas de communication avec Todorov pour la chose la plus importante: les athlètes.