LAKE BUENA VISTA, Floride – Ne paniquez pas, Nation des Lakers. Vous avez déjà vu cela.

Il y a quelques semaines, en fait. Une équipe (Portland) est montée sur le sol numérique des Lakers et a remporté le premier match de la série du premier tour de Los Angeles. Les Blazers étaient les chouchous de la bulle… jusqu’à ce que les Lakers les frappent par 23 deux nuits plus tard.

C’est la même chose avec Houston, non? Les Rockets, comme Portland, sont entrés dans une série contre LA un peu plus pointue. Houston a disputé sept matchs avec Oklahoma City, remportant une épreuve exténuante. Les Lakers, après une semaine de pêche, avaient l’air plat.

Rien à craindre. LA rebondira lors du deuxième match.

Droite?

Personne ne devrait inscrire Houston dans la finale de la conférence après un match. Mais ce n’est pas seulement que les Rockets ont gagné. C’était la façon dont ils ont gagné. Ils ont gagné avec offense, bien sûr. James Harden a récolté 36 points en 34 minutes. Russell Westbrook était erratique à partir de la ligne des trois points (1 pour 5) mais solide de partout ailleurs (9 pour 19). Eric Gordon a marqué 23 points. Austin Rivers a ajouté 10 lors de la victoire 112-97 de Houston.

Mais les Rockets ont aussi gagné avec la défense. Les Lakers ont en moyenne 118,6 points contre Portland. Contre Houston, ils ont marqué 97. Ils ont tiré 42,2% du sol. Ils ont fait un terrible 28,9% de leurs trois. Ils ont commis 17 revirements que les Rockets ont transformé en 27 points.

“Vous ne pouvez pas retourner le ballon comme ça”, a déclaré LeBron James.

On a beaucoup parlé de l’avantage de taille des Lakers dans celui-ci. LA joue une rotation de 7 pieds. Le petit attaquant (James) est plus grand que quiconque que Houston met au sol. «Stout», c’est ainsi que Mike D’Antoni a fait référence à sa liste. Mais, a ajouté, D’Antoni, “ils peuvent tous toucher la jante.” Pourtant, ce sont les Rockets qui étaient plus physiques. Le rebond (41-41) était mort même. Houston avait un léger avantage en points dans la peinture. Les Lakers étaient plus grands. Les Rockets étaient plus forts.

«Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de dire que nous sommes petits», a déclaré Harden. «Je m’en fiche si vous mesurez sept pieds, si vous n’avez pas de cœur, peu importe… peu importe votre taille. Si vous avez le cœur et que vous êtes un compétiteur, vous pouvez être sur le court.

En effet. PJ Tucker a du cœur. Lorsque les Rockets ont échangé Clint Capela en février, Tucker, tous de 6’5 ”, est devenu le centre de départ de Houston. Tucker a récolté six points et neuf rebonds contre les Lakers. Son plus / moins était de plus-19. Il a défendu James, Anthony Davis et Dwight Howard. Il a bosselé le sol avec son cadre robuste de 245 livres.

«PJ a relevé un défi toute sa vie», a déclaré D’Antoni. «C’est pourquoi il est en NBA.»

Kim Klement – USA Today Sports

Les Lakers ne pouvaient affirmer aucune force. Et ils ne pouvaient pas suivre la vitesse des Rockets. «Ils sont extrêmement rapides», a déclaré James, admettant que ce qu’ils ont vu sur le film ne les a pas préparés à cela. James a comparé Houston aux Rams de Los Angeles du début des années 2000, le plus grand spectacle sur gazon, le Marshall Faulk, Isaac Bruce, Torry Holt ont dirigé des équipes qui ont affiché des chiffres offensifs record. “Pas question,” dit James, “vous pouvez simuler cette vitesse.”

C’est un match, et James a certainement été dans cette position avant. Mais il ne s’agit pas pour les Lakers de mieux jouer. Ils ont besoin de s’adapter. Frank Vogel doit s’adapter. Vogel a choisi de rester grand, en gardant la zone avant Davis-McGee intacte. Cela peut devoir changer. Rajon Rondo, inactif depuis mars, a joué 25 minutes sur le banc et, comme on pouvait s’y attendre, a eu du mal. LA ne veut pas renoncer à tous ses avantages, mais vous ne pouvez pas chasser une Ferrari avec un char.

Houston a une opportunité maintenant. Harden n’était pas trop sollicité dans celui-ci. Westbrook (32 minutes) ne l’était pas non plus. Personne n’avait vraiment l’air fatigué. Les Rockets ont une confiance extrême dans ce style de jeu et ont le genre de joueurs polyvalents de la zone avant (Tucker, Robert Covington et Jeff Green) qui peuvent donner aux Lakers des ajustements. Et ils peuvent mieux jouer: Houston a tenté 39 trios, soit 35,9% d’entre eux. Il y a plus là-bas.

LA est prête à se battre. Les Rockets étrangement construits ont attiré le premier sang, et ils continueront à venir. Harden continuera de marquer. Westbrook continuera de conduire. Tout le monde continuera à tirer. “Notre confiance ne change jamais, ne gagne ni ne perd”, a déclaré Harden. Ce sera une série non conventionnelle. Les Lakers devront trouver comment en profiter.