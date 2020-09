Norman Powell a sauvé la saison des Raptors de Toronto avec sa performance lors de la double victoire en prolongation contre les Celtics de Boston, selon Fred VanVleet.

Les champions en titre ont forcé un match 7 avec un triomphe de 125-122 mercredi, après avoir été 2-0 et 3-2 en demi-finale de la Conférence Est.

Alors que Kyle Lowry a marqué 33 points, le sommet du match, c’est la démonstration de Powell dont le garde des Raptors VanVleet était le plus reconnaissant. Powell a marqué 10 de ses 23 points lors de la deuxième période de prolongation et a réussi un triple point crucial pour égaliser les scores tardivement, jetant un blocage clé sur Daniel Theis pour faire bonne mesure.

“Il nous a sauvés. Il a sauvé notre saison”, a déclaré VanVleet. “C’est sa marque de fabrique maintenant. On ne sait jamais quand ça va arriver, mais ça arrive toujours à un moment donné en séries éliminatoires. Il a été énorme pour nous.

“De toute évidence, Kyle a été stable toute la nuit, mais Norm nous a vraiment donné un coup de pouce.”

La série sera désormais décidée vendredi, avec un élan fermement du côté des Raptors, qui, selon VanVleet, ont tardé à sortir du but.

“Je pense que tout le monde est entré dans cette série en attendant une longue série”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que nous ayons été à la hauteur des deux premiers matchs. Nous avons pu nous remettre en position pour nous donner une chance. Le septième match pour aller à la finale de la Conférence Est, tout ce que vous pouvez demander est un chance.

“[It was a] partie assez longue, plus longue que ce que nous aurions tous demandé, mais il est temps de se reposer et de recommencer. “

L’homme de l’heure Powell a estimé que le concours soulignait le besoin des Raptors de reconstituer un affichage plus complet pour s’assurer de leur place en finale.

“Je pense que les matchs que nous avons gagnés [in this series] ont montré que nous devons mettre en place un effort complet de 48 minutes », a déclaré Powell.

“N’ayez aucune accalmie, offensive ou défensive. Quoi qu’il arrive à travers des erreurs et des moments où nous gâchons quelque soit le plan de match, nous continuons à nous battre et à comprendre et à nous entraider.”