Reggie Miller n’a pas mâché ses mots sur l’effondrement des Los Angeles Clippers.

Après avoir pris une avance de 3-1 dans la série, les Clippers ont eu trois chances d’assommer les Denver Nuggets et de se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest contre LeBron James, Anthony Davis et les Los Angeles Lakers. Mais ils ont gaspillé des leaders à deux chiffres lors des Jeux 5, 6 et 7, cimentant l’une des plus grandes pannes de l’histoire de la franchise.

«Cette malédiction est réelle», a déclaré Miller. «L’ensemble du plan de marketing des Clippers était de défigurer les Lakers de Los Angeles et leur histoire. «Il y a un nouveau shérif en ville, nous reprenons LA! Leur objectif était LeBron, AD et les Lakers, et ils étaient à un match de le faire. C’était un effondrement total.

«Maintenant, nous entendons qu’il y avait des problèmes de chimie? Allons. Pourquoi ne savions-nous rien des problèmes de chimie avant? Ne sois pas énigmatique, Paul George. Je veux des noms. S’ils parlent de se débarrasser de Doc Rivers, qui vont-ils faire venir qui soit meilleur que Doc? Paul George doit commencer à se regarder.

Avec Brian Anderson sur play-by-play, Miller et Chris Webber fourniront une analyse pour les finales de la Conférence Ouest sur TNT. Les deux icônes du basket-ball se sont entretenues avec divers médias lors d’un appel de presse mercredi pour prévisualiser la série Lakers-Nuggets.

«J’adore que Denver fasse croire aux gens», a déclaré Webber. «J’adore leur profondeur et j’espère que Coach [Michael] Malone obtient le crédit qu’il mérite. Si vous parlez à des joueurs qui ont joué pour lui, ils vous diront à quel point ils ont aimé jouer pour lui. C’est une belle histoire.

Kim Klement – USA Today Sports

Miller, un membre du Temple de la renommée qui a été mortel derrière la ligne des trois points, a expliqué comment la série Nuggets-Lakers offrira un style de jeu différent de la finale de la Conférence Est. Dans le premier match, les Boston Celtics et Miami Heat se sont combinés pour tenter 76 trois points, mais Miller a noté qu’il y aurait un rythme bien différent dans l’Ouest.

«Les Lakers ont fait 19 trois lors de ce match de clôture contre Houston, mais ils ne sont pas une excellente équipe de tir à trois points», a déclaré Miller. «Denver compte beaucoup sur cela, donc les Lakers ne peuvent pas permettre qu’il y ait un grand écart. Si vous êtes les Lakers, vous ne pouvez pas permettre à Denver de faire 15 alors que vous n’en atteignez que cinq. Ils doivent être à portée de main, mais ils ne tireront pas autant que Miami et Boston. Ces deux équipes sont basées sur cette ligne en trois points. »

Nikola Jokic et Jamal Murray ont joué pour les Nuggets lors de leurs séries éliminatoires historiques, remportant des séries consécutives après trois matchs à un. Ils poseront certainement des problèmes aux Lakers, une équipe qui manque de profondeur derrière James et Davis. Mais un problème flagrant pour Denver est de trouver un moyen d’arrêter une force imparable à James.

«Personne ne peut vérifier LeBron», a déclaré Webber. «Mais Denver joue la défense de différentes manières. J’aime Denver autant que j’aime les chances des autres après ce qu’ils ont montré.

La bulle a servi de grand égalisateur lors des éliminatoires de la NBA de cette année, et elle a donné aux joueurs la possibilité de se démarquer – ou d’être exposés – sur une surface neutre. Webber pense que cette série définira le mandat de Howard avec les Lakers.

“Dwight Howard est la seule personne qui peut vérifier Jokic”, a déclaré Webber. «Je pense qu’AD le peut, mais est-ce que AD veut jouer au centre? Et je ne dis pas que Howard arrêtera Jokic, mais il peut bouger ses pieds latéralement et il est long. Sa capacité à entrer dans les voies de dépassement et à garder les mains levées sur le visage de Jokic, cela va être très important.

Isaiah J. Downing – USA Today Sports

Les stars remportent le championnat de la NBA, mais dans l’ombre derrière des performances à couper le souffle de MVP existe la base solide fournie par des joueurs qui embrassent leur rôle. Pour que les Nuggets aient une chance légitime d’éliminer les Lakers, Paul Millsap devra jouer un rôle massif des deux côtés du terrain. En défense, Millsap a le potentiel d’aider à limiter James et Davis, ainsi que de livrer son arsenal à l’envers discrètement efficace en attaque.

«Si le jeu 5 et le jeu 7 [from the Clippers series] version de Paul Millsap apparaît, puis tous les paris sont ouverts », a déclaré Miller. «S’il joue régulièrement dans cette série, les Nuggets sont une équipe différente avec une option différente.»

Miller a expliqué que la différence dans la série sera finalement définie par des ajustements, un domaine dans lequel les Nuggets ont prospéré lors des deux premiers tours.

“La meilleure équipe des Lakers, c’est quand Davis est aux cinq”, a déclaré Miller. «Frank Vogel va devoir affronter Davis contre Jokic. Il devra faire pression sur Jokic du côté offensif, et il peut mettre Jokic en difficulté. Il sera intéressant de voir comment ils se mélangent et correspondent, et la bataille du match des entraîneurs.

«Ce n’est pas par hasard que les Lakers vont gagner. Je sais que tout le monde est déçu, et moi aussi, de ne pas voir la bataille de LA, mais ne dormez pas sur les Denver Nuggets.

