LAKE BUENA VISTA, Floride – Trois réflexions sur la passionnante victoire 104-102 de Houston contre Oklahoma City lors du septième match des quarts de finale de la Conférence Ouest…

Respirez, Houston

Pendant une minute, alors qu’Oklahoma City décrochait une avance au quatrième quart et que les tirs sautés de James Harden n’arrêtaient pas de rentrer, vous vous êtes demandé: était-ce bien cela? Était-ce ainsi que cela finirait pour les Rockets? Une défaite au premier tour, contre une équipe mise en vedette par Chris Paul, le joueur qu’ils ont échangé l’été dernier, rien de moins? Est-ce que Mike D’Antoni marcherait? James Harden serait-il échangé? Pendant un moment, tout semblait sur la table. De loin, on pouvait presque voir l’esprit de Daryl Morey s’emballer.

Gardez ces pensées à l’esprit, alors que les Rockets ont survécu à une course folle à la fin pour remporter une victoire à deux points. Quelle finition sauvage. La dernière minute avait raté des tirs, de mauvaises fautes et suffisamment de flop pour gagner six chiffres en amendes aux deux équipes. Harden, un triste 4-pour-15 du sol, a fait le jeu défensif du match, bloquant un Lu Dort trois avec 4,8 secondes à jouer, évitant habilement la tentative de Dort de frapper le ballon hors de lui et hors des limites. Les dernières secondes semblaient prendre une éternité, se terminant par Shai Gilgeous-Alexander lançant le ballon à 1,1 seconde de la fin.

Ce jeu avait un peu de tout. Il avait Chris Paul, qui voulait désespérément évincer l’équipe qui l’a échangé, voulant qu’Oklahoma City entre dans le match au quatrième quart. Il avait Lu Dort, la recrue à l’esprit défensif, perdant 30 points, un sommet d’équipe. Il avait Houston tirant 46,1% du sol et 47,1% de trois… et perdant. Houston a tiré 39,8% du sol et 34,7% sur trois… et a gagné. Un différentiel de dix chiffres d’affaires (22-12) en faveur des Rockets a compensé cela.

Houston se déplace pour affronter les Lakers. Les post-mortems attendront un autre jour.

Salut, Chris Paul

Cette saison ne s’est pas terminée comme Paul l’espérait et l’émotion du moment l’a submergé après le match. «Nous nous sommes battus dur toute l’année», a déclaré Paul. «Beaucoup de gens doutaient de nous. Nous n’avons pas douté de nous-mêmes. Nous ne nous soucions pas des prédictions de qui que ce soit… nous nous attendions à gagner.

Quel que soit le résultat, cette saison sera l’une des meilleures de Paul. Non seulement Paul, à 35 ans, a continué à jouer au niveau All-Star, mais il a élevé le jeu des jeunes joueurs autour de lui. Au lieu de bouder d’être échangé à un prétendant sans titre, Paul a embrassé le rôle de mentor, guidant Shai Gilgeous-Alexander, une étoile montante, Dennis Schroeder, probablement le vainqueur du sixième homme de cette saison, et Dort, un nouveau bouchon défensif. Il a propulsé une équipe OKC dans les séries éliminatoires et les a eu quelques secondes après avoir éliminé une équipe avec des attentes plus élevées. Il a joué 40 minutes dans le match 7 et a réuni une équipe de jeunes joueurs qui n’avaient jamais vécu une situation comme celle-ci auparavant.

Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais c’était une saison dont Paul pouvait être fier.

Que reste-t-il à Houston?

Tard mercredi soir, Morey, le directeur général des Rockets, était assis dans une arène vide, visiblement épuisé. En tant qu’équipe, Houston doit l’être, et après sept matchs exténuants, ils feront demi-tour vendredi et affronteront les Lakers bien reposés. Lakers-Rockets est un choc fascinant de styles, avec LA super-taille combattant la petite balle Houston.

Pour gagner, Houston aura besoin d’un Harden plus cohérent, qui a soumis deux clunkers au premier tour et a vu son tir à trois points chuter à 30,8% dans la série. Harden et Russell Westbrook ne peuvent pas simplement être bons contre les Lakers – ils doivent être excellents si les Rockets ont une chance de gagner.