Mis à jour le 28/11/2020 à 22:54

Voulez-vous avoir un PS5 ou Play Station 5? Eh bien, c’est ce que vous devriez lire. Bien que ce soit l’un des cadeaux les plus demandés, à la fois pour Noël et les anniversaires, il existe une astuce simple pour ne jamais quitter le plaisir à la maison et profiter de votre smartphone.

Comme la plupart de ceux qui ont eu cette console tant attendue, il existe une application pour pouvoir synchroniser tous les jeux vidéo de PS5 sur votre téléphone portable, tant que vous avez sauvegardé le jeu dans le cloud.

Comment ça se fait? Si vous ne savez pas quel outil utiliser pour afficher tous vos jeux PlayStation 5 sur votre smartphone, ne vous inquiétez pas. Ici, nous allons vous donner toutes les étapes pour que vous puissiez vous amuser soit sur votre télévision, soit sur votre appareil mobile:

La première chose à faire est de télécharger l’application Remote Play, à la fois en Boutique iOS ou Jeu de GoogleComme sur la PS4, avec Remote Play, vous pouvez transférer les jeux vidéo de votre téléviseur vers votre téléphone portable. En revanche, votre PS5 et votre smartphone doivent être connectés au même réseau Wi-Fi, sinon ils ne traiteront pas vos fichiers correctement. . De cette façon, vous pouvez connecter votre PS5 au téléphone portable. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes. (Photo: Capture) Ensuite, lancez l’application et configurez, à l’aide d’un code, votre PS5. Lorsque vous faites, tout ce qui se reflète sur le téléviseur, vous le verrez sur votre mobile et c’est tout.

N’oubliez pas que pour que cela fonctionne, vous devez également disposer d’Android 7 ou supérieur sur votre terminal. De la même manière avec les téléphones portables Apple, vous devez avoir iOS 13 en avant.

