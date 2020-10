Mis à jour le 29/10/2020 à 12:09

Playstation plus est l’abonnement payant de Sony. Grâce à ce service, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis à différents jeux tels que Fornite ou FIFA 21. En retour, vous pouvez accéder à des offres intéressantes et à des jeux gratuits.

Chaque mois, Sony offre jusqu’à trois jeux que les utilisateurs peuvent réclamer avec leur compte PS Plus. Tant que l’abonnement est actif, ces jeux seront dans votre bibliothèque et vous pourrez les télécharger et y jouer sans payer.

En novembre le PS5, la société a donc activé le téléchargement d’un jeu qui bénéficiera d’une optimisation spéciale pour la prochaine console. Voici les jeux PS Plus gratuits suivants.

Bugsnax (PS5)

Le 12 novembre, vous pourrez télécharger Bugsnax, un jeu à la première personne où vous devrez aider une ville reculée où des choses étranges se produisent.

«Bugsnax vous emmène dans une aventure fantaisiste sur l’île de Snaktooth, qui abrite la légendaire créature mi-insecte mi-sandwich, Bugsnax. Invité par l’intrépide explorateur Elizabert Megafig, vous ne découvrirez nulle part votre hôte, son camp en ruine et ses partisans éparpillés à travers l’île seuls … et affamés! A vous de résoudre les mystères de Snaktooth Island: qu’est-il arrivé à Lizbert? Que sont Bugsnax et d’où viennent-ils? Mais surtout, pourquoi ont-ils un si bon goût? »Explique la description du jeu.

Terre du Milieu: Shadow of War

L’univers du Seigneur des Anneaux sur votre console. Vous infiltrerez le territoire orc et vous devrez apprendre vos pouvoirs elfiques pour combattre les soldats de haut rang de Sauron.

«Dans la suite épique du jeu primé Middle-earth: Shadows of Mordor, vous pouvez franchir les lignes ennemies pour construire une armée, conquérir des forteresses et dominer le Mordor de l’intérieur. Vivez l’expérience de créer des histoires uniques et personnelles avec chaque ennemi et adepte grâce au système primé Nemesis. Affrontez Sauron, le puissant Seigneur des Ténèbres, et les Ringwraiths dans ce nouveau conte épique de la Terre du Milieu. “

Hollow Knight: Édition Cœur-du-Vide

Plongez dans le monde de Hollow Knight pour découvrir qui vous êtes et quel est votre but. Dans un jeu de type Castlevania, vous devrez donc parcourir le stade labyrinthique pour obtenir de nouveaux pouvoirs, sauts et attaques.

«Hollow Knight, développé par Team Cherry, proposera une aventure de style en deux dimensions qui combinera action et plateforme dans un monde médiéval fantastique, le royaume d’Hallownest. Il comprendra des animations réalisées dans un style traditionnel, des défis pour le joueur, des objets de collection à débloquer et une bande-son unique.

