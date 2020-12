Mis à jour le 23/12/2020 à 16h55

Ces dernières années, on a vu l’adaptation de divers jeux vidéo au cinéma. Nous avons vu le monde des Pokémon prendre vie dans Détective Pikachu et une nouvelle aventure Sonic a également été présentée.

Eh bien, l’avenir suivra cette tendance et il a déjà été confirmé que Play Station a jusqu’à 10 films prêts en fonction de vos adresses IP ou de vos jeux vidéo les plus populaires. Venant de Sony, c’était une question de temps.

Quels jeux vidéo imaginez-vous sur grand écran? Bien sûr, la communauté a déjà commencé à partager des rumeurs sur une éventuelle production de God of War, Horizon Zero Dawn ou The Last of Us.

Rappelons qu’Uncharted est déjà en cours d’enregistrement, l’un des jeux vidéo qui a marqué une époque sur PlayStation. Mais quelles autres bandes verrions-nous dans les cinémas, peut-être Twisted Metal ou une autre IP.

C’est Tony Vinciquerra, le PDG de PlayStation Productions, qui a confirmé au médium GamingBolt que beaucoup plus d’adaptations au cinéma et aux séries seraient faites, au total 10. Sept de ces productions prendront un format télévisuel, tandis que trois d’entre elles seront des films.

Uncharted n’a pas été mentionné dans l’interview, donc on pense qu’il y aura encore 10 productions qui n’ont pas encore été annoncées.

