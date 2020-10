Un roi mort, mettez le roi. Lewis Hamilton avec son triomphe au Grand Prix du Portugal a dépassé le record de victoires de Michael Schumacher en Formule 1. Cela a ouvert un débat sur qui est le meilleur pilote de l’histoire, quelque chose que plusieurs experts ont utilisé pour donner un bâton à l’Allemand.

L’attaque la plus dure contre le Kaiser est venue de Martin Whitmarsh, qui était le PDG de McLaren à l’époque de Hamilton avec l’équipe britannique. «Je n’ai jamais vraiment compris Michael Schumacher comme j’aurais dû. C’était toujours l’ennemi, celui qui jouait sale et essayait de tricher contre mon piloteDonc je ne suis pas objectif à propos de Michael », a-t-il commencé par dire dans Motorsport Magazine.

“Lewis est impitoyable, mais il veut gagner d’une manière véritablement honnête et honorable. Je pense que cela n’a pas d’importance pour Schumacher. Il faut admirer des gens qui maintiennent un certain degré d’innocence et de sincérité, comme Lewis et Mika, qui n’ont jamais fait un sale geste », a ajouté Whitmarsh.

La sale manœuvre de Schumacher à Alonso

Dans le même ordre d’idées, Felipe Massa a récemment révélé la manœuvre la plus sale de Michael Schumacher contre Alonso. «Nous avons eu une réunion avec l’équipe, nous discutions des qualifications… Nous avions deux trains de pneus pour cette journée. Oui Michael a déclaré: “ Oui, mais si nous devenons plus rapides tout de suite et que nous passons le deuxième set … ” et Ross Brawn a commenté: ‘Peut-être que nous pouvons créer un drapeau jaune’»A commenté le documentaire brésilien dans le ciel,« La course à la perfection ».

“Et j’ai dit: ‘Pour le plaisir, non? Non, sérieusement, pour le plaisir. Et c’est exactement comme ça que ça s’est passé. Michael a rendu cela possible », a-t-il ajouté. Massa. Fait intéressant, pour Schumacher ils lui ont demandé lors de la conférence de presse suivante: «De nombreux pilotes doutent que ce soit un accident. Ne pensez-vous pas que s’ils ont raison, c’est dommage?». L’Allemand a répondu: “Ce serait le cas si c’était le cas, mais ce sont des choses qui se produisent à certains moments. Les ennemis et les amis pensent toujours différemment».

Schumacher l’incompris

Dans ce même documentaire, Ross Brawn a parlé de l’image du Kaiser comme ceci: «Michael Schumacher était un personnage assez incompris. Je ne sais pas si à l’intérieur il aimait l’impression que cela créait parce qu’il était un personnage qui c’était assez intimidant mais personnellement c’était le contraire, très charmant et très personnel».

“Plusieurs fois je l’ai présenté à des gens qui, avant de le rencontrer, pensaient qu’il était méprisable et avait une personnalité horrible; une fois qu’ils l’ont connu, ils ont complètement changé », a-t-il poursuivi. “Cela s’est produit plusieurs fois parce qu’il y avait le pilote Michael Schumacher sur la piste et l’humain Michael hors du circuitBrawn a terminé.