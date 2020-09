L’incertitude sur l’avenir de Lionel Messi persiste. Dans les dernières heures, son père Jorge s’est rendu à Barcelone pour rencontrer Josep María Bartomeu et résoudre la situation de son fils, qui veut quitter le club.

Une fois le match terminé, on a demandé à Jorge Messi s’il y avait une chance que Leo reste au club catalan et il a laissé une réponse qui a surpris tout le monde: « Je ne sais pas«La vérité est que le père de La Pulga a laissé la porte ouverte à son fils pour qu’il continue à Barcelone.

Malgré cette situation, plusieurs clubs ont montré leur intérêt à ajouter le meilleur joueur du monde. Sans aller plus loin, son ancien coéquipier, Ivan Rakitic, était ravi de l’opportunité de l’emmener à Séville, son nouveau club après son passage à Barcelone.

« Si j’ai envoyé un message à Messi? Je pense que tu en as assez pour recevoir un message de ma part maintenant. Plus tard. J’ai beaucoup aimé recevoir des messages d’anciens coéquipiers », a déclaré le Croate, en dialogue avec El Larguero.

Et dans le même esprit, il a ajouté: « On imagine tous le Barça avec Leo. Je ne peux plus entrer parce que je ne sais pas comment la situation est maintenant. Pouvoir profiter de Xavi, Andrés, Leo … C’était incroyable … Par respect j’ai déjà quitté le groupe WhatsApp du Barça, Je pense que c’est ce que je devrais faire. Il ne m’appartient pas de savoir comment les choses se passent dans les vestiaires. «

Et enfin, il a conclu: « Je suis très reconnaissant pour les six années incroyables que j’y ai vécues. Je vous souhaite bonne chance pour la saison prochaine et si possible, que vous restiez derrière nous. Messi? Bien sûr, nous pouvons faire de la place ici« , Hill.