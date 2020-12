Le PSG a officialisé le limogeage de Thomas Tuchel et les premières rumeurs pointent vers Mauricio Pochettino comme son successeur. L’entraîneur argentin connaît bien l’équipe parisienne, depuis joué deux saisons dans le décor français.

L’équipe de France, présidée par Nasser Al Khelaifi, a le sélectionneur argentin en ligne de mire, qui est actuellement sans équipement. Le président du PSG, selon les informations de RMC, est responsable de l’élection de Mauricio Pochettino en remplacement d’un Thomas Tuchel qui a appris son licenciement le 23 au soir après la victoire 4-0 contre Strasbourg, bien qu’elle soit devenue officielle le 24 au matin.

Tuchel a été licencié la veille de Noël, mais maintenant Pochettino peut être le cadeau de Noël pour les fans du PSG. L’entraîneur argentin a une belle affiche dans le football du vieux continent et a attendu le bon projet gagnant pour revenir sur les bancs après un an de chômage après avoir été licencié à Tottenham.

Et c’est que malgré ce limogeage de l’équipe londonienne, Mauricio Pochettino a réalisé de grandes choses avec Tottenham. Il a toujours quitté l’équipe dans les trois premiers et atteint une finale de Ligue des champions. L’Argentin, sans aucun doute, a donné ce saut de qualité aux Spurs alors que c’était une équipe qui voulait simplement se faufiler entre les grands clubs d’Angleterre et pouvoir se battre pour des titres.

En outre, à son époque à l’Espanyol, il s’est avéré être un entraîneur qui a apporté de l’air frais au football européen et cela lui a valu le saut à Southampton, où il a passé une saison et demie et a pu sauver l’équipe de la relégation au cours de son premier semestre et le laisser en huitième position lors de sa dernière campagne avant de faire le saut à Tottenham, où n’a pas réussi à remporter un titre, mais cela a permis aux Londoniens d’être une équipe redoutée en Europe.

D’un autre côté, Mauricio Pochettino a un passé de footballeur au PSG. Il est arrivé à Paris après avoir passé sept saisons à l’Espanyol. L’Argentin connaît déjà la ville et le club, bien qu’il ait beaucoup changé depuis son passage dans l’entité. C’est pour cette raison, en plus du football qu’il propose, que Nasser Al Khelaifi l’a choisi au-dessus de toute autre option et souhaite en faire le cadeau de Noël des supporters.