Mauricio Pochettino se rapproche de devenir entraîneur du PSG et le nom de Leo Messi sera un sujet à traiter avec Leonardo, directeur sportif du club parisien. L’entraîneur argentin n’a jamais caché son admiration pour le culé ’10’ et a exprimé son désir de le former à un moment donné. C’est peut-être le moment.

Au début de l’année Mauricio Pochettino a accordé une interview à Radio de Plata, où il a révélé l’un de ses grands rêves: J’espère retourner un jour chez Newell. Peut-être que ce sera dans dix ans. Avec Messi ». Ces mots étaient avant que Leo n’annonce son désir de quitter Barcelone cet été, alors maintenant la situation a changé et Il espère convaincre Rosario de signer gratuitement pour le PSG à la fin du cours.

Et c’est que Pochettino, comme tout joueur de football, croyait que Messi finirait sa carrière au plus haut niveau à Barcelone avant de se rendre chez lui aussi bien-aimé Newell pour donner ses derniers coups de pied à un ballon. Mais tout a changé et maintenant tout le monde voit Je lis plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du Camp Nou. Peu d’équipes pourraient faire face à sa signature, parmi lesquelles le PSG, qui a déjà montré son intérêt pour Rosario avant le limogeage de Thomas Tuchel.

La signature ne sera pas facile. Le PSG est étroitement surveillé en ce qui concerne le fair-play financier, il est donc supposé que certains des footballeurs qui gagnent le plus devraient sortir. Le candidat serait un Kylian Mbappé qui continue de reporter son renouvellement en 2022 serait libre, l’été prochain étant l’avant-dernière opportunité pour Nasser Al Khelaifi d’obtenir de l’argent pour son transfert.

Ce serait l’un des premiers problèmes que Mauricio Pochettino aurait à affronter lors de la signature de son contrat d’entraîneur du PSG pour les prochaines saisons. De là, d’abord les renouvellements de Neymar et Kylian Mbappé puis à nombres carrés pour pouvoir essayer d’entreprendre la signature d’un Leo Messi qui attend depuis des années pour s’entraîner et pensait que ce sera plus tard, mais en 2021, il a une occasion en or de diriger son compatriote.

Leo Messi et Mauricio Pochettino sont tous deux nés dans la province argentine de Santa Fe et ils n’ont jamais caché leur amour pour les Old Boys de Newell. Contrairement à l’attaquant du Barça, L’entraîneur a su défendre les armoiries de l’équipe Rosario au début de sa carrière. Leo non, mais il a toujours montré son amour pour cette équipe, arrivant il y a quelques semaines pour dédier un but au récemment décédé Diego Armando Maradona avec le maillot qu’il a défendu lors de certains matchs à Newell’s, et dans l’un de ces matchs, Messi était dans les gradins en profitant des peluches.

Maintenant avec Leo Messi décidant s’il quittera Barcelone à la fin du cours ou s’il continuera Dans l’équipe du Barça, Mauricio Pochettino attendra de connaître la décision de son compatriote. Le culé des ’10’ pourrait avoir la décision prise ou, peut-être, préfère attendre les élections du club barcelonais pour connaître le cap que prendra l’équipe. Cette saison, il a été vu sourire ces dernières semaines, dans lequel il est revenu pour profiter du football avec Pedri en tant que partenaire, mais il se peut que cela soit arrivé trop tard et que le Rosario ait déjà décidé de son avenir.

Que Leo Messi reste ou non à Barcelone, le 1er janvier prochain, il sera libre de négocier avec l’équipe qu’il souhaitePar conséquent, une proposition qui vous séduirait excessivement pourrait vous conduire à prendre une décision avant d’attendre que le nouveau président de club soit élu aux élections du 24 du premier mois de 2021. Les candidats à la présidence de l’entité Barça, dont le premier objectif est de prolonger le contrat Rosario, Ils craignent pour l’offre qui pourrait venir de Paris et que la figure de Mauricio Pochettino puisse jouer un rôle fondamental dans la décision de l’attaquant.