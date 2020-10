Mis à jour le 28/10/2020 à 15:21

Entre les jeux Android et iOS, Pokemon aller est l’un de ceux qui n’arrête pas de se mettre à jour. Chaque mois, la communauté célèbre avec le jeu dans les rues car une capture spéciale est activée qui vous permet d’améliorer une créature spécifique.

Le plus drôle, c’est que pour novembre 2020, le développeur Niantic a prévu deux Community Days. Vous pouvez capturer Electabuzz et Magmar et obtenir des mouvements spéciaux.

«Pour certaines personnes à travers le monde, novembre marque le début de la saison de Noël. C’est le bon moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, par exemple notre communauté. Pour célébrer l’esprit de la communauté, nous sommes heureux d’annoncer qu’il y aura deux événements de la Journée de la communauté distincts en novembre, l’un mettant en vedette Electabuzz, le Pokémon électrique et un autre mettant en vedette Magmar, le Pokémon cracheur de feu. »Lire la déclaration officielle du Jeu.

Ce mois-ci se réchauffe avec deux événements Community Day: un avec Electabuzz et un avec Magmar, chacun avec des attaques exclusives! La journée communautaire Electabuzz feature mettra en vedette le lance-flammes 🔥, tandis que la journée communautaire Magmar 🔥 mettra en vedette Thunderbolt ⚡! https://t.co/dxnX1HQRFQ pic.twitter.com/wJJwefKmvN – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 27 octobre 2020

Date et heure de la journée communautaire Electabuzz

Le 15 novembre de 11 h à 17 h, Electabuzz peut être capturé. N’oubliez pas que c’est l’heure locale de chaque pays.

Caractéristiques

Electabuzz apparaîtra plus fréquemment dans la nature. Et si vous avez de la chance, vous pourriez même en rencontrer un Shiny! Faites évoluer un Electabuzz pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après la fin pour obtenir un Electivire qui connaît le lance-flammes. Prenez des clichés pendant la journée communautaire si vous voulez être surpris! Un pack de jour communautaire Electabuzz à achat unique sera disponible pour 1280 Pokécoins comprenant une attaque rapide d’élite TM, trois Super Incubateurs, trois Encens et 30 Ultra Balls. Il y aura des tâches de recherche sur le terrain et de recherche temporelle exclusives à l’événement. En complétant les tâches de recherche temporelle, vous pourrez collecter des pierres Sinnoh et d’autres objets.Pour 1 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez accéder à l’histoire de recherche spéciale exclusive à Electabuzz Community Day: Electric as Electabuzz.Elekid apparaîtra lors de l’éclosion d’œufs de 2 km.

C’est ce que décrit le site Web Pokémon GO.

Date et heure de la journée communautaire de Magmar

La deuxième journée communautaire mettra en vedette Magmar, qui recevra le coup spécial Fire Spit. Le 21 novembre, l’événement aura lieu de 11 h à 17 h, heure locale.

Caractéristiques

Magmar apparaîtra le plus souvent à l'état sauvage. Et si vous avez de la chance, vous pourriez même en rencontrer un brillant! Faites évoluer un Magmar pendant l'événement ou jusqu'à deux heures après la fin pour obtenir un Magmortar qui connaît Lightning. Prenez des instantanés lors de la journée communautaire si vous voulez être surpris! Un pack de jour communautaire Magmar à achat unique sera disponible pour 1280 Pokécoins avec un Attack Elite MT chargé, trois Super Incubators, trois Lucky Eggs et 30 Ultra Balls. Il y aura des tâches de recherche sur le terrain et de recherche temporelle exclusives à l'événement. En accomplissant les tâches de recherche temporelle, vous pourrez collecter des pierres Sinnoh et d'autres objets.Pour 1 $ (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez accéder à l'histoire de recherche spéciale exclusive à Magmar Community Day: Non rival pour Magmar.Magby apparaîtra lors de l'éclosion des œufs de 2 km.