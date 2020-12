Mis à jour le 23/12/2020 19:13

Êtes-vous prêt pour toutes les surprises Pokemon aller aura le 2021? Non seulement vous pourrez profiter du plus grand nombre de créatures qui apparaissent de plus en plus souvent à travers le monde, mais maintenant les personnages qui arriveront dans le “Heure Pokémon en vedette”.

Bien que, via son site Web, l’application ait publié une série d’événements qui auront lieu à partir de janvier de l’année prochaine, il y en a aussi d’autres qui excitent le plus les fans de Pokemon aller.

Par exemple, au cours du premier mois de 2021, Journée communautaire avec Machop, où vous pouvez trouver ce personnage plus fréquemment et même obtenir sa version de couleur variée ou brillante.

De même, nous aurons la possibilité de capturer en Pokemon aller plusieurs Pokémon déguisés, y compris Slowpoke avec des lunettes. Cette activité sera vécue par les entraîneurs du 31 décembre au soir au 4 janvier.

Quels sont les personnages ou Pokémon qui apparaîtront le plus les 4 prochains mardis de janvier? Eh bien, nous avons ici la liste des Pokémon présentés.

Machop sera le personnage principal de la journée communautaire Pokémon GO. (Photo: Pokémon)

JANVIER EN VEDETTE LISTE DES TEMPS DE POKÉMON

Le mardi 5 janvier 2021, Lillipup apparaîtra plus fréquemment et il y aura le double de la poussière d’étoile par capture.Mardi 12 janvier 2021 Drifloon apparaîtra plus fréquemment et il y aura le double de l’EXP pour attraper des Pokémon.Mardi 19 janvier 2021 Shroomish apparaîtra plus fréquemment et il y aura le double de bonbons pour attraper des Pokémon.Mardi 26 janvier 2021 Phanpy apparaîtra plus fréquemment et il y aura le double de bonbons pour transférer des Pokémon.