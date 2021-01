Mis à jour le 18/01/2021 22h42

Faites-vous partie des personnes qui appartiennent à la communauté de Pokemon aller? Bien que le jeu vidéo Niantic ait beaucoup changé avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus, des milliers d’utilisateurs marchent dans les rues, portant un masque, pour capturer la créature manquante ou faire face à des gymnases.

Bien que ce soit une opportunité de pouvoir se distraire, Pokemon aller engage le lancement d’une nouvelle espèce qui pourrait méga évoluer: on parle Mega Ampharos.

Grâce à une petite déclaration de la société Pokémon, il a mentionné que “Le mardi 19 janvier 2021, un méga Pokémon évolué apparaîtra pour la première fois dans Pokémon GO directement dans des méga raids”.

En conséquence, une diversité d’utilisateurs est allée revoir les codes internes du jeu vidéo et a trouvé Mega Ampharos. Comment sera-t-il obtenu? Eh bien, ici, nous vous l’expliquons.

COMMENT OBTENIR DES MEGA AMPHAROS À POKÉMON GO

Pour obtenir Mega Ampharos, vous devez suivre les mêmes étapes que pour les autres Pokémon qui ont actuellement une Mega Evolution dans Pokémon GO, ce qui signifie que vous devez affronter Mega Ampharos dans des gymnases avec des œufs spéciaux. Une fois qu’il apparaît, vous devez former une équipe de 20 personnes maximum, nous vous recommandons un minimum de 5. Voici à quoi ressemblera Mega Ampharos dans Pokémon Go. Pour l’obtenir, vous devez disposer de 200 méga d’énergie. (Photo: Nintendo) Lorsque vous le battez, vous devez rassembler 200 méga d’énergie pour apparaître Mega Ampharos. Une fois obtenu, vous devez chercher un Ampharos ou faire évoluer Mareep. Si vous l’avez fait évoluer et que vous voulez avoir à nouveau Mega Ampharon, vous n’aurez besoin que de 50 méga d’énergie pour le voir en action pendant 7 heures et ainsi pouvoir gagner une diversité de batailles et de gymnases.