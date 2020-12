Mis à jour le 26/12/2020 14:13

En ce moment, Niantic organise l’événement de Noël 2020, qui se déroule jusqu’au 31 de ce mois. Mais ce n’est pas le seul contenu supplémentaire pour lequel le développeur a préparé Pokemon aller.

Vous pouvez maintenant effectuer les missions spéciales et obtenir les costumes de Noël de Pikachu, Cubchoo et Delibird. Dans le cas des raids, vous pouvez trouver Alolan Sandshrew, Dewgong, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo et Cryogona.

Eh bien, en janvier, le contenu ne manquera pas. Du 1er de ce mois au lundi 1er février, vous retrouverez Chansey dans les réalisations de recherche.

Pokémon en vedette dans les raids cinq étoiles et les méga raids

«Les raids de janvier sont en feu! Les Pokémon rares et légendaires suivants apparaîtront dans des raids cinq étoiles en janvier, l’un d’eux pour la première fois!

Ho-Oh apparaîtra dans les raids du vendredi 1er janvier 2021 à 13h00 PST au mardi 5 janvier 2021 à 10h00 heure locale. Espérons que vous pourriez rencontrer un Shiny Ho-Oh! Genesect avec un PiroROM apparaîtra dans les raids de 10h00 le mardi 5 janvier 2021 à 10h00 le mardi 12 janvier 2021, Heure locale – Heatran apparaîtra sur les raids du mardi 12 janvier 2021 à 10 h 00 au mardi 19 janvier 2021 à 10 h 00, heure locale. Espérons que vous pourriez rencontrer un Heatran brillant! Kyogre et Groudon apparaîtront dans des raids à partir de 10h00 heure locale le mardi 19 janvier 2021, jusqu’à 10h00 heure locale le mardi 26 janvier 2021. J’espère que vous pourrez rencontrer un Kyogre brillant ou un Groudon! Un Pokémon surprise apparaîtra dans les raids à partir du mardi 26 janvier 2021 à 10h00 heure locale. », Met en évidence le blog officiel Pokémon GO .

Heures de Pokémon en vedette

«Au mois de janvier, l’Heure Pokémon en vedette aura lieu tous les mardis à 18 h 00, heure locale, et chaque heure il y aura un Pokémon en vedette différent et un bonus spécial.

Mardi 5 janvier 2021: Lillipup sera le protagoniste et vous gagnerez le double de Stardust pour avoir attrapé des Pokémon.Mardi 12 janvier 2021: Drifloon sera le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP pour attraper des Pokémon.Mardi 19 janvier 2021: Shroomish sera le protagoniste et vous gagnerez le double des bonbons pour attraper des Pokémon.Mardi 26 janvier 2021: Phanpy sera le protagoniste et vous gagnerez le double de Candy pour le transfert de Pokémon. », Ajoute le site Web du jeu vidéo.