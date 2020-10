Mis à jour le 30/10/2020 à 16:07

Les développeurs de Pokemon aller ils ne se reposent tout simplement pas. C’est l’un des jeux constamment mis à jour sur mobile. Récemment, Niantic a partagé les changements à venir dans la version iOS 1.157 et la version Android 0.191.0.

Cette nouvelle version modifie les détails de l’interface lors des batailles. À leur tour, ils fonctionnent de sorte que certains détails du jeu soient enregistrés dans votre compte au lieu des données de l’appareil stockées.

Grâce à ce changement, vous pourrez changer d’appareil et conserver la personnalisation de votre compte principal.

Mises à jour:

Dans Trainer Battles, le menu bascule a été remplacé par deux boutons sur le côté droit de l’écran pour accéder plus facilement aux Pokémon sur lesquels vous pouvez basculer pendant vos batailles. Dans Trainer Battles, l’angle d’animation du commutateur a modifié pour que vous puissiez voir la barre de santé de votre Pokémon lorsque votre adversaire change de Pokémon. Bientôt, les équipes de combat seront enregistrées sur le compte au lieu de l’appareil, ce qui signifie qu’elles se synchroniseront lorsque le jeu sera réinstallé ou modifié. L’animation d’attaque chargée de type volant a été légèrement ralentie. Il sera possible de passer de l’entrée d’un Pokémon à sa page dans le Pokédex. Il sera possible de passer d’une entrée dans le Pokédex pour voir tous les Pokémon stockés de cette espèce Dans le sac à dos, vous pourrez bientôt voir plus d’informations sur le Pokémon que vous obtenez sur la page de détails Pokémon. Il convient de noter que cela ne complétera pas les informations Pokémon obtenues avant l’introduction de cette fonctionnalité – un nouvel écran de chargement a été ajouté.

Correction des erreurs:

Correction du bug qui faisait qu'une personne invitée à un raid était retirée du raid si tous les Pokémon de l'équipe étaient affaiblis. Correction du bug qui entraînait la coupure du bouton "Retirer un ami" du bas de la page de détails du raid ami sur certains appareils. Correction d'un bug qui empêchait Adventure Sync de fonctionner sur certains appareils. Correction d'un bug visuel qui faisait apparaître des œufs dans les incubateurs même s'ils n'étaient pas éclos. Correction d'un bug qui rendait certaines batailles victorieuses la ligue de combat n'était pas correctement prise en compte. Correction du bug où l'augmentation de CP d'un meilleur ami Pokémon ne serait pas appliquée sans interagir avec le Pokémon en question. Correction de l'erreur qui faisait que l'option de lien de compte n'apparaissait pas dans le menu .