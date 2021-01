Pol Espargaró porte déjà les couleurs de Repsol Honda. Ce lundi l’équipe japonaise a montré le bonheur de son nouveau pilote après avoir découvert sa RC213V, avec laquelle il pilotera ce parcours. L’année 2021 n’aurait pas pu mieux commencer pour le pilote catalan, qui vit un rêve depuis qu’il a signé pour Repsol Honda comme coéquipier de Marc Márquez. Depuis le 1er janvier, il est pilote officiel du HRC et a enfin pu monter sur sa nouvelle moto.

«C’est une image et un moment dont je me souviendrai toujours», dit Espargaró qui assure qu’il y a eu “beaucoup de travail pour pouvoir voir cette moto avec ce numéro”. Pol portera le numéro 44 dans sa nouvelle étape, où il est arrivé pour remplacer Álex Márquez et après avoir signé la meilleure saison de sa carrière en MotoGP. Le plus jeune des frères Espargaró a terminé le parcours à la cinquième place du classement général des pilotes, à égalité de points avec le quatrième, Andrea Dovizioso.

Celui de Granollers est conscient qu’il rejoint l’équipe la plus récompensée de l’histoire et reconnaît que pour lui c’est un rêve devenu réalité. «Cette moto, avec ces couleurs, il a toujours été le rival à battre pour tous. C’était notre objectif, notre objectif. J’ai rêvé plusieurs fois de me voir comme ça, avec la moto à côté de moi, avec ces couleurs». Il a désormais l’opportunité de partager la boîte avec l’un des meilleurs pilotes de l’histoire, et le rival à battre en ce moment, Marc Márquez.

Pol était très surpris de voir l’accueil qu’ils lui avaient préparé. Son visage heureux dit tout, il est comme un enfant avec de nouvelles chaussures pour découvrir la RC213V. Votre rêve est déjà une réalité. Il lui a fallu beaucoup de travail et de sueur pour arriver ici, mais grâce à ses efforts, il a atteint l’objectif de signer pour l’une des meilleures équipes de la grille. Avec son arrivée, HRC compte revenir au sommet après un an à oublier après la blessure de Marc Márquez.