Les fortes pluies qui sont tombées sur la ville de Valence ont rendu les conditions de piste très difficiles. Jack Miller avait été le plus rapide sur le mouillé tout au long du week-end mais la vérité est que les paris pour la pole étaient très compliqués, il était presque impossible de prédire qui ferait le tour le plus rapide compte tenu de la quantité d’eau sur le circuit de Cheste. Finalement Pol Espargaró s’est imposé et a obtenu la pole du GP d’Europe MotoGP avec un temps de 1: 40,434 minutes.

De cette manière, le pilote KTM réalise sa deuxième pole de la saison après le Grand Prix de Styrie. En deuxième position viendra Álex Rins, qui a failli signer sa première pole de l’année en MotoGP. Nakagami complète la première ligne malgré la chute qu’il a subie dans les phases finales des qualifications.

Concernant les candidats au titre, Joan Mir C’était le meilleur moment. Le leader de la Coupe du monde s’est montré heureux après avoir signé le cinquième meilleur temps, un excellent résultat compte tenu de la quantité d’eau sur la piste. Son principal rival, Fabio Quartararo, n’a pas eu un bon feeling et partira onzième, juste devant l’Italien Andrea Dovizioso qui partira en douzième position, tandis que Franco Morbidelli terminera neuvième.

Pour sa part, Alex Marquez n’a pas pu dépasser une Q1 dans laquelle il a terminé quatrième juste derrière son coéquipier Stefan Bradl et commencera à partir de la quatorzième position. Maverick Viñales n’a pas non plus passé la Q1, même si cela n’a pas d’importance non plus puisqu’il va devoir repartir de la voie des stands après avoir monté le sixième moteur. Son coéquipier, Valentino Rossi, qui revient après avoir raté les deux grands prix d’Aragon après avoir été testé positif au coronavirus, partira dix-septième.