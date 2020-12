Le problème est venu lorsque quinze des dix-sept équipes tierces ont refusé de commencer à jouer dans la ligue à la date fixée par la Fédération asturienne, soit le 12 décembre dernier. Les quinze clubs (Amigos de Soto FS, 5 As FS, Avilés Sport FS, Garfil FS, Grado FS, Strukmad CE, Villa de Tineo, El Candil de Ujo, Corigos FS, Gimnástico de Caborana, Infiesto FS, La Isla de Siero FS, Les Campes de Siero FS, Monsacro Mostayal et Santiago de Sama) a ensuite envoyé un burofax à la fois à la Fédération asturienne et espagnole, responsable ultime de l’organisation de cette ligue, demandant un report qui a été refusé.

C’est ainsi que s’est développée la crise du futsal asturien

La Fédération asturienne propose de débuter la troisième compétition de futsal le 12 décembre et quinze des dix-sept clubs du groupe asturien refusent, considérant que la situation sanitaire n’est pas adéquate. Les quinze clubs renoncent à jouer à Tercera le 3 décembre, se débarrassant de la sanction financière, mais ils sont relégués et empêchés de progresser la saison prochaine. Les Asturiens Racing de Mieres et Arenas de Manzaneda, qui voulaient commencer à jouer le 12 décembre, joueront la troisième division dans le groupe cantabrique à partir du 24 janvier.

Ensuite, La Fédération asturienne a appelé ces équipes à abandonner la compétition avant le 3 décembre pour éviter la sanction financière, pas la sanction sportive. Face à l’éventualité d’une pénalité comprise entre 1 000 et 3 000 euros, les quinze équipes ont décidé de démissionner. Le 9 décembre, le juge unique de la troisième division de futsal de la fédération asturienne de football a sanctionné ces quinze équipes pour être rétrogradées en première division de futsal. La sanction comprend également l’impossibilité d’être promu de cette catégorie à la troisième division la saison prochaine.

Gymnastique Caborana-Corigos

Les deux autres équipes qui ont accepté le programme proposé par l’Asturiana, Le Racing de Mieres et les Arenas de Manzaneda d’Oviedo ont dû être transférés dans le groupe de la troisième division cantabrique, qui n’a pas encore commencé la compétition et qu’il le fera le 24 janvier.

Les quinze clubs relégués ont publié un communiqué dans lequel, au-dessus d’autres considérations, ils voulaient préciser que leur intention n’était pas de suspendre la Ligue.: “Notre intention était de reporter, et non de suspendre, la compétition jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore”, disent-ils. Ils regrettent également dans cette déclaration “l’attitude totalement intolérante et le manque d’empathie tant de la part de la Fédération asturienne (et notamment d’un membre de ladite fédération) que de la Fédération espagnole”. Enfin, ils annoncent qu’ils iront «aussi loin qu’il faudra pour que justice soit faite».

Il y a des joueurs qui ont des gens à risque à la maison, ils doivent travailler, mais ne prennent pas de risques inutiles

Ricardo González – Directeur d’El Candil de Ujo

L’un des porte-parole de ces clubs est Ricardo González, directeur d’El Candil de Ujo, qui prévient qu’ils iront “jusqu’au bout”: “Nous l’avons entre les mains d’un avocat, nous nous adresserons d’abord à la commission de recours et si nécessaire au tribunal arbitral du sport, et nous serions prêts à aller devant la justice ordinaire”. Pour González, les raisons sont claires: “Il y a des joueurs qui ont des gens à risque chez eux et comme ils doivent aller travailler, ils ne prendront pas de risques inutiles”, ajoute-t-il.

On est totalement amateurs et on ajoute des risques, on joue du type

Aurelio Álvarez – Directeur de Corigos

Aurelio Álvarez, directeur d’autres clubs sanctionnés, Corigos, explique que leur intention était “maintenant en janvier de voir comment les choses se passaient”. À son avis, le risque est clair: “Nous sommes des équipes complètement amateurs, nous jouons du genre, les risques s’ajoutent et il y a des gens qui n’ont pas les moyens d’arrêter de travailler”. Ce qui, ajoute-t-il, ne veut pas dire qu’ils ne veulent pas revenir: “Nous avons hâte de jouer, mais nous voulons le faire dans les meilleures conditions.”

Tous les sports ont commencé et la Fédération asturienne nous fournit des tests d’antigènes

José Alonso Naves – Président d’Arenas

Un avis qui n’a pas fait l’unanimité et qui n’est pas partagé par les deux clubs qui ont voulu sortir pour concourir et qui ont dû être relocalisés dans le groupe cantabrique. Le président des Arenas de Manzaneda, José Alonso Naves, défend qu’ils ont bien fait les choses, payé des fonds communs de placement, formé et fait un “effort économique”: “Tous les sports ont commencé à être pratiqués, en plus, la Fédération asturienne nous fournit des tests d’antigènes, mais malgré cela, ils ont refusé de jouer.” Pour lui, c’est «respectable» qui prend la décision de ne pas jouer, mais il est clair que ceux qui veulent le faire ont le même droit: “Nous voulons continuer, nous voulons concourir, si d’autres jouent, pourquoi pas nous?”

Aller en Cantabrie n’est pas ce que nous voulions, mais si ce n’est pas joué, les gens iront à d’autres sports

Víctor Pérez – Vice-président du Racing de Mieres

Víctor Pérez, vice-président du Racing de Mieres, équipes récemment promues troisième, s’exprime dans le même sens: «Les enfants veulent jouer nous tous, les gens des équipes qui ont démissionné viennent vers nous qui veulent venir avec nous et jouer; aller en Cantabrie n’est pas ce que nous voulions, mais nous avons une école et nous savons que les gens, s’ils ne font pas de compétition, iront à d’autres sports “. Concernant l’intention des autres clubs de prendre la décision en janvier, Víctor Pérez se pose la question suivante: “Et s’ils refusent de jouer à nouveau?” Le vice-président du Racing de Mieres souligne que “handball, hockey, volley-ball, tout le monde joue”. Bien entendu, respectez la décision de chacun: “Je comprends qu’il y a ceux qui ne veulent pas jouer, mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est arrêter tout sport.”