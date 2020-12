Pour une nouvelle date de la Liga en Espagne, le Real Madrid a battu Eibar 3-1 en tant que visiteur et a atteint l’Atlético Madrid en tête du tournoi avec 29 points, bien que le Colchonero ait deux matchs de moins.

Karim Benzema, Luka Modric et Lucas Vázquez ils ont marqué les buts pour Merengue, tandis que Kike García a réduit pour l’équipe locale, qui n’a pas pu quitter le bas du tableau.

Cependant, le parti a eu une controverse qui a provoqué des discussions en Espagne. Au bout de 80 minutes de jeu, Sergio Ramos a touché le ballon avec sa main dans la surface, mais l’arbitre, soutenu par le VAR, a décidé de ne pas infliger de pénalité.

De nombreux journalistes et fans en Espagne se sont plaints de l’aide “ récurrente ” de l’arbitrage au Real Madrid en Liga et Zinedine Zidane a dû sortir pour défendre son équipe lors d’une conférence de presse.

“L’important est que l’arbitre soit clair … Je ne m’implique pas dans ces actions et aujourd’hui non plus, les arbitres sont là pour siffler », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, interrogé par des journalistes.

Dans le même ordre d’idées, il a ajouté: “Nous avons eu vingt minutes, les premières, spectaculaires avec une sortie de balle impressionnante, nous n’en avons perdu presque une. Nous devons souffrir, c’est normal car c’est un terrain très compliqué; mais après son but, nous avons été très concentré, très investi “.

De son côté, Dani Carvajal, un joueur de Merengue, a également évoqué la main de Ramos: “On n’est pas sûr, il y a des jeux … Nacho obtient un penalty contre Alavés, ils ne sifflent pas Capa, si aujourd’hui il frappe Sergio et il ne siffle pas non plus … Ce critère doit être clarifié car les acteurs sont en question, nous avons essayé de tout protester. “

LE JEU DU DIFFÉREND: