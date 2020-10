Poli Diaz retournez sur le ring. Le champion espagnol reviendra à la boxe dans les prochains mois, comme il l’a annoncé ce mercredi dans le journal Marca, où il admet également qu’il se prépare pour le court terme à rivaliser avec 53 ans. «Si Tyson revient, pourquoi est-ce que je ne reviens pas? », Poli assure.

La bonne humeur et l’envie de revenir à un bon niveau sont l’argument principal de Poli, qui maintient un bon état de forme, qu’il perfectionnera dans les mois à venir avant un retour officiel. «¿Quoi de neuf, les Américains vont être meilleurs que nous? Nous, les Espagnols, devons faire de même et je me prépare à enfiler mes gants et à concourir », dit-il, sans craindre aucun combattant. «J’aimerais affronter Manny Pacquiao, bien qu’il soit plus jeune, mais ce serait un combat spectaculaire.

Après plusieurs semaines de préparation à Las Palmas, Poli est de retour à Madrid pour poursuivre la routine et travailler pour revenir en 2021, tant que la pandémie de coronavirus le permet. Rappelé pour son combat avec Pernell Whitaker, Díaz assure que son rival le plus difficile n’était pas le nord-américain. Le combattant le plus difficile que j’ai affronté était le britannique Steve Boyle. Whitaker? Ce n’était pas si mal », dit Poli, avec encore beaucoup à dire sur son retour à la boxe.