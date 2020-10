Léonard Ponzio Il est le capitaine de River et l’une des principales références dans une équipe qui n’en finit pas de récolter des succès sous les ordres de Marcelo Gallardo.

Le milieu de terrain expérimenté a offert une interview approfondie dans laquelle il a passé en revue certains concepts du football, mais a également été encouragé à évaluer son avenir à 38 ans. “J’ai toujours eu des conversations avec Gallardo en fin d’année. Il me demande si je veux continuer. Je lui dis que je comprends ma place, ma position et que je vais me battre pour jouer, mais qu’il me comprend quand je m’échauffe, que si je suis ennuyeux c’est parce que je veux jouer. Et il me dit que c’est ce qu’il veut, sinon je ne suis pas bon pour lui ” expliqua le Lion.

Le footballeur a également ajouté que “je ne peux pas lui mettre un visage de cul, je ne suis pas de ceux-là. Je me fâche quand je perds à l’entraînement, je proteste. Je l’ai inné. Quand je ne proteste plus, Leo Ponzio est fini.”

Concernant DT, il a soutenu que “plusieurs fois je lui pose la question, il me renvoie, je lui donne ma réponse … On peut entamer une conversation qui n’est pas tout” oui, oui “”. Quand on parle de la continuité de GalantPonzio a averti que “s’il y a un projet et qu’il le sent, je crois que Marcelo est chez lui. On ne quitte jamais la maison quand on se sent bien”.

Mais en plus, le milieu de terrain a évoqué son propre avenir et la possibilité de prendre sa retraite. “J’ai un contrat jusqu’en juin, et jusque-là je veux jouer dur. Je me pose une question, un peu plus confidentielle, sur pourquoi on continue et jusqu’où. Je pourrais renouveler des contrats, mais depuis un an et demi j’ai joué peu. Jouer jusqu’à 40 ou 41 ans couvrirait l’écart pour un enfant », a-t-il déclaré.

Concernant les jeunes qui atteignent la première équipe, Ponzio s’est montré un vrai capitaine et a déclaré: «J’essaie d’aider les enfants qui montent et ceux qui viennent au club, je veux qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils soient eux. nous regardons de travers, au contraire. “

Le footballeur reconnaît qu’aujourd’hui il est un remplaçant “car Enzo Pérez est au niveau Sélection” en plus d’avouer que “à cause de son physique, de son dévouement et de sa technique, il y jouera même les yeux fermés”. En outre, il a déclaré sans poser de question: “La seule chose que je dis aux garçons, c’est qu’aller dans une équipe moyenne en Europe n’est pas la même chose que jouer pour River. Pour s’assimiler à River, il faut aller dans une grande équipe”

Enfin, en dialogue avec Radio Mitre, Ponzio a assuré qu ‘”il y en a beaucoup qui veulent revenir, je ne sais pas si c’est le dernier grand fleuve du cycle. Si les Funes Mori, Driussi, Lanzini, Kranevitter et tant d’autres disent toujours qu’ils veulent revenir, le la base sera la même qu’il y a cinq ans, mais avec des joueurs plus matures. Plus de ceux qui sont ici … ». Et il a clôturé: “le cycle prendra probablement fin à un moment donné, soit parce que l’entraîneur part, soit parce qu’il n’y a pas de résultats. Que ceux qui sont partis veulent rentrer, signifie que ceux qui sont ici ne veulent pas désespérément partir non plus, soyez prudent. “