ST. LOUIS (AP) Yadier Molina, vêtu de l’uniforme n ° 21 en l’honneur de Roberto Clemente, a réussi un circuit de deux points en deuxième manche qui a permis aux Cardinals de Saint-Louis de remporter une victoire de 12-2 sur les Tigers de Detroit. dans un premier match en double jeudi.

Le Molina, normalement stoïque, a sauté en l’air après avoir passé le premier but et a semblé essuyer une déchirure avec sa manche d’uniforme alors qu’il s’approchait du marbre.

Né à Bayamon, à Porto Rico, Molina faisait partie des joueurs du Commonwealth qui portaient le numéro dans le cadre des hommages de la Major League Baseball cette semaine à Clemente, décédé lorsqu’un avion s’est écrasé en route vers une mission de secours au Nicaragua le 31 décembre 1972. .

Molina a donné une avance de 2-0 à Saint-Louis en deuxième contre Tarik Skubal (1-2) avec son troisième circuit cette saison. Avec son 158e circuit pour Saint-Louis, Molina a dépassé Johnny Mize et est passé en possession exclusive du 10e rang sur la liste de carrière des Cardinals.

Molina a déclaré que Clemente était son héros d’enfance et Molina a reçu le prix Roberto Clemente 2018, décerné chaque année à un joueur qui incarne l’esprit sportif, l’implication communautaire et la contribution de l’individu à son équipe.

Lane Thomas, Tyler O’Neill, Paul Goldschmidt et Rangel Ravelo ont également joué pour Saint-Louis, qui en a remporté cinq sur sept.

Jeimer Candelario a marqué pour les Tigers, qui ont perdu sept sur neuf. Ils venaient de subir une défaite de 19-0 contre Milwaukee mercredi, la plus grande défaite de l’histoire de la franchise.

Jack Flaherty (3-1) a accordé quatre coups sûrs en cinq manches, en a retiré six et en a marché deux.

Thomas et O’Neill ont frappé des circuits de deux points dans un troisième de sept points qui ont porté l’avance à 9-0.

Goldschmidt a frappé un lecteur solo dans le quatrième pour marquer son 33e. anniversaire. Il est devenu le premier joueur de St.Louis à circuit le jour de son anniversaire depuis Randal Grichuk aux Cubs de Chicago le 13 août 2016.

Skubal a abandonné six points et trois coups sûrs en plus de deux manches.

OISEAUX OCCUPÉS

St. Louis a disputé son septième double titre cette saison, dont trois en six jours. Ils étaient inactifs pendant 16 jours plus tôt cette saison après que 10 joueurs aient été testés positifs au COVID-19.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Cardinaux: RHP Johan Oviedo a été placé sur la liste des blessés après être entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au COVID-19. Oviedo n’a montré aucun symptôme et pourrait revenir la semaine prochaine. OF Austin Dean a été activé à partir de l’IL. Il n’avait pas joué cette saison et était sur l’IL tout en suivant les protocoles COVID-19.

SUIVANT

Tigers: Detroit entame une série de trois matchs vendredi aux White Sox de Chicago. RHP Lucas Giolito (4-2, 3,29) Giolito, qui a lancé un match sans coup sûr contre Pittsburgh, devrait débuter pour Chicago.

Cardinaux: RHP Adam Wainwright (4-0, 2,68) doit affronter la visite de Cincinnati et le RHP Luis Castillo (1-5, 3,95) dans le premier match d’une série de trois matchs vendredi. Wainwright a remporté ses deux derniers départs. permettant quatre points mérités en 15 1/3 de manches.

