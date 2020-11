Mis à jour le 11/09/2020 à 19:02

Phase 3 pour la livraison du Deuxième lien familial universel Cela a commencé le 7 novembre et cette fois c’est au tour de ceux qui sont en mode Digital Wallet, ce qui permet aux bénéficiaires d’avoir 760 soles en ligne; c’est-à-dire que vous payez avec votre portefeuille en entreprise et / ou effectuez des virements vers d’autres utilisateurs, en plus de retirer le montant que vous jugez nécessaire à n’importe quel guichet automatique ou agent de la banque respective.

Si un membre de votre foyer possède un portefeuille numérique actif, il est probable que le paiement du bonus ait été attribué via le portefeuille affilié. Mais que faire si vous avez reçu la subvention pour cette modalité et que vous n’êtes pas encore affilié? Ensuite, nous vous expliquons ce que vous devez faire pour avoir l’argent dont vous avez tant besoin et à partir de quel moment vous pouvez le récupérer.

Vous ne pouvez vous inscrire qu’à l’un de ces portefeuilles numériques, qui doit être affilié à votre téléphone portable: Bim, Tunki et Yape (Photo: Britanie Arroyo / GEC)

PORT.UILLE NUMÉRIQUE POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS

Selon la plateforme gouvernementale, paiement pour les nouveaux utilisateurs du portefeuille numérique, qui appartient également à la phase 3, débutera le 16 novembre. Les 760 soles seront livrées aux ménages dont les destinataires ont rejoint l’un des portefeuilles numériques dans un délai spécifié.

C’est-à-dire, Si vous n’avez toujours pas de portefeuille numérique, vous recevrez un SMS le 16 novembre vous informant que cette option est activée. Vous devez télécharger l’application du portefeuille numérique de votre choix sur votre téléphone portable et la rejoindre. Vous avez jusqu’au 19 novembre.

Ensuite, vous devez demander l’enregistrement du numéro de téléphone portable affilié au portefeuille que vous avez choisi du 18 au 21 novembre. N’oubliez pas que vous ne pouvez le faire qu’une seule fois le numéro de téléphone portable qui est à votre nom.

Une fois vos données vérifiées, vous recevrez un SMS ou un SMS dans les 72 heures suivantes vous informer du résultat de votre inscription. Vous pouvez également le voir sur la plateforme consultations.bfu.gob.pe:

Si l’inscription réussit, la plateforme et le SMS indiqueront la date de paiement dans votre portefeuille numérique. Si pour une raison quelconque votre portefeuille numérique ne peut pas être enregistré, la plateforme et le SMS vous indiqueront que vous passez en mode Mobile Banking et vous devez Validez vos données à partir du 20 novembre. Si votre ménage a eu cette modalité et que vous êtes le destinataire (responsable de la collecte), vous recevrez le bon directement et à l’avance en rejoignant le portefeuille numérique (Photo: Fernando Sangama / GEC)

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU BONUS FAMILIAL UNIVERSEL?

La nouvelle plate-forme pour l’Universal Family Bonus est www.bfu.gob.pe. Voici les étapes pour savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires.

Entrez le nouveau lien www.bfu.gob.pe Cliquez sur le bouton “Vérifier avec votre DNI” Entrez votre numéro de DNI Entrez votre date d’émission de DNI Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Cliquez sur “Vérifier si vous êtes un bénéficiaire”