ETl Porto a remporté aujourd’hui une importante victoire à domicile contre Olympiacos 2-0, ce qui donne de l’air après avoir perdu lors du premier match de la phase de groupes contre City, dans un match où le défenseur central Pepe a atteint son centième match dans le Ligue des Champions.

Le jeune Fábio Vieira et l’international portugais Sérgio Oliveira ont marqué pour Porto dans un match très disputé, où les Grecs, qui ont poussé plus fort en seconde période, n’ont pas pu terminer.

Avec ce résultat et la victoire à domicile du Manchester City contre l’Olympique de Marseille, les Anglais sont en tête du Groupe C avec 6 points, suivis de Porto et de l’Olympiacos avec 3, tandis que les Français n’ont pas encore marqué.

Le score a été ouvert à la 11e minute par le jeune demi-gaucher portugais Fábio Viera, un international des moins de 21 ans formé dans la carrière de Porto et sur lequel Sérgio Conceiçao a mis toute la confiance en ce début de saison.

Le but est venu après une erreur dans le départ du ballon par les Grecs, après que Bouchalakis n’ait pas bien contrôlé le ballon. Porto a continué le jeu sur l’aile gauche et le jeune Vieira a battu José Sá, l’exportateur de Porto, à plaisir.

Le parti n’avait pas de dominateur clair, avec un Olympiacos très imprécis qu’il n’avait de danger que si le ballon atteignait les pieds d’El Arabi.

De son côté, Porto était à l’aise s’il allait contre les ailes, avec un Fábio Vieira très branché, qui portait toujours beaucoup de danger sur la droite, comme cela arrivait au 31e, quand il servait un bon ballon pour Marega, qui était Il a planté devant le gardien de but, bien qu’il n’ait pas profité de l’occasion.

Les Grecs ont manqué d’idées dans la construction offensive, tandis que les Portugais ont noyé tout départ d’Olympiacos, sous le regard de plusieurs milliers de spectateurs, puisque les autorités portugaises avaient autorisé la présence de 15% de la capacité de l’Estadio do Dragao.

A la 34e minute, le gardien argentin Marchesín, qui a donné un ballon au vétéran international français Valbuena, qui tentait de marquer avec Vaseline, a été mal dégagé par le gardien argentin Marchesín, même si l’international congolais Chancel Mbemba l’a pris tête baissée sous les bâtons.

Dans les deux courts, le ballon a circulé très lentement et dans les dernières minutes, les Grecs ont resserré davantage le but rival, grâce, surtout, au Serbe Randjelovic et au Français Valbuena, qui étaient plus entrés en jeu, bien qu’ils n’aient pas réussi à marquer.

La seconde mi-temps a débuté de la même manière que la première, avec un Olympiacos très épais à la sortie du ballon, ce qui a provoqué des chances de Porto.

Cependant, le premier avertissement des Grecs est venu à la 6e minute avec un long centre qui a atteint les bottes de Randjelovic qui a empalé un ballon que Marchesín a réussi à dégager.

Avec l’entrée de l’international grec Fortunis en 52 par Masouras, l’Olympiacos avait plus le ballon et était plus dangereux sur la gauche avec un Porto qui a souffert en défense, devant le désespoir du vétéran de 37 ans Pepe, qui a aujourd’hui rempli son match. numéro cent en Champions.

De son côté, Conceiçao a décidé de présenter l’ailier japonais Nakajima, en remplacement de Fábio Vieira, qui était l’un des plus actifs des “dragons”.

Décidément, l’Olympiacos avait repris le rythme du match et Porto se limitait à tenir les enjeux des Grecs, qui arrivaient de plus en plus.

En 68, Otávio et Corona quittèrent la réunion, remplacés par l’international serbe Marko Grujic et le brésilien Evanilson.

De son côté, l’entraîneur portugais de l’Olympiacos Pedro Martins a placé l’ailier international guinéen avec le Portugal Bruma pour Randelovic et l’arrière gauche portugais Ruben Vinagre, qui a remplacé Holebas.

Après les changements, Porto a réussi à se débarrasser de la pression d’Helena et a eu plus de balle dans le but de dormir plus pendant le match.

Cependant, Porto a réussi à faire la finale 2-0 grâce à un excellent jeu sur la droite en 84, avec Nakajima qui a servi Marega et lui du groupe l’a concentrée au cœur de la petite surface pour qu’elle puisse finir au fond du filet. le moyen “portista” Sérgio Oliveira.