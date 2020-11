Si il Marseille aspire à se battre pour accéder aux huitièmes de finale il n’a d’autre choix que de gagner ce soir en Do Dragao. L’équipe de France a été surprise par la Olympiacos dans le premier match (1-0) avant d’être balayé par le Manchester City dans le second (0-3). Avec le tout nouveau casier, ceux de André Villas-Boas fermer le groupe et une défaite en Port cela leur laisserait six unités de la deuxième place.

11/03/2020 à 08:02 CET

Une place pour laquelle l’équipe portugaise se bat également, à égalité à trois points avec l’Olympiacos. Après l’importante victoire 2-0 sur les Hellènes la dernière journée, les hommes de Sérgio Conceiçao visent une seconde victoire qui leur donnerait de nombreuses options pour rester en vie en Europe.

Pour les «dragons», la compétition continentale peut être un baume pour inverser leur trajectoire domestique irrégulière. Les Bleues et les Blancs sont troisièmes avec seulement trois victoires dans les six premières journées. Ainsi, on voit les deux grands visages du football continental qui ne vivent pas leur meilleur moment.

Files d’attente probables

Port: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Marega et Luis Díaz.

Marseille: Mandanda; Sakai, González, Caleta-Car, Amavi; Camara, Sanson, Cuisance; Thauvin, Bendetto et Payet