le Portugal a battu Andorre 7-0 ce mercredi avec le retour de Cristiano Ronaldo par International Friendly le jour de la FIFA lors d’un match qui s’est déroulé au stade Da Luz de la ville de Lisbonne (Portugal). Le crack de la Juventus est réapparu avec son équipe après avoir vaincu COVID-19 et l’a fait avec un but et une aide.

Les buts des débutants Pedro Neto et Paulinho (2), ainsi que ceux de Renato Sanches, Cristiano et João Félix et un peu de but pour l’équipe pyrénéenne, ont certifié la victoire pour les “quinas”, qui commencent avec la morale pour le duel décisif de la Samedi, au cours de laquelle ils joueront la qualification pour la Ligue des Nations contre la France.

Le match a été un siège constant par les Portugais, surtout en seconde période, lorsque Fernando Santos a décidé de supprimer l’artillerie lourde.

Neto, le premier joueur né en 2000 à jouer pour le Portugal, n’a eu besoin que de huit minutes pour ouvrir son compte de but avec l’équipe nationale.

Au deuxième poteau, Paulinho a dirigé le ballon pour Sérgio Oliveira qui, au lieu d’essayer de marquer, a donné une touche pour laisser le ballon au débutant de Wolverhampton, qui avec un tir puissant a ouvert le score.

Pour ne pas être en reste, Paulinho a également vu le but. Renato Sanches a mis un ballon du droit et l’attaquant de Braga a anticipé la défense andorrane pour faire le deuxième.

Bien que les “quinas” aient dominé sans problème, Santos a décidé de commencer à servir les poids lourds après la pause, avec Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva.

L’attaquant de la Juventus, à la recherche de son propre record – il est à huit buts de devenir le joueur qui a marqué le plus de buts pour son équipe nationale de toute l’histoire – a sauté sur le terrain affamé et impatient d’atteindre le but.

Mais malgré les tentatives de Madère, c’est Renato Sanches qui a terminé troisième. Cristiano a effectué une course sur la gauche et a servi le ballon au joueur lillois, qui n’a pas manqué en raison de la passivité de la défense pyrénéenne.

Paulinho, qui n’était pas satisfait de faire ses débuts avec un seul but, a prolongé la victoire portugaise d’une tête.

Santos a continué à tirer de l’artillerie et a donné accès à João Félix et Diogo Jota, tandis que Cristiano a continué à chercher un but qui lui échappait.

Celui de Madère a vu la cinquième passe du Portugal sous ses yeux, lorsqu’un ballon qui avait touché Emili García est passé à un mètre de lui et s’est terminé sur un but contre son camp.

Enfin, il a réussi à signer le sixième avec une tête sur un centre de Mário Rui.

L’athlète João Félix a clôturé la victoire avec une volée avec son pied gauche au cœur de la surface.

Après la fête, le Portugal accueillera la France à Lisbonne ce samedi, dans un match décisif car les deux sont à égalité de points en tête du groupe, puis ils se rendront en Croatie pour clôturer la phase de qualification.

Portugal vs. Andorre: horaires des matchs

Mexique – 13 h 45

Pérou – 14 h 45

Équateur – 14 h 45

Colombie – 14 h 45

Bolivie – 15h45

Venezuela – 15h45

Chili – 16h45

Paraguay – 16 h 45

Argentine – 16 h 45

Uruguay – 16 h 45

Brésil – 16h45

Espagne – 20h45

Cristiano Ronaldo, après avoir été encadré ce mardi par les médecins de Le Portugal, Il est en forme et a terminé tout l’entraînement du matin avec les «Quinas» à Lisbonne, donc à son horizon est de battre l’Iranien Ali Daei, qui dans sa carrière a marqué 109 buts avec l’équipe perse.

La star de la Juventus, remise de l’inconfort à la cheville droite qu’il a subi le week-end dernier lors du match contre la Lazio, a réussi depuis ses débuts avec le Portugal 101 buts en 167 matchs et maintenant il a trois rendez-vous dans une semaine.

Le premier, demain dans la capitale portugaise, où le Madère se souviendra sûrement de ce match contre les Andorrans du 7 octobre 2016 au cours duquel il a certifié quatre buts dans un match remporté 6-0.

C’était la première fois qu’il marquait autant de buts avec son équipe nationale, une marque que, à ce jour, il n’a réussi à égaliser que lors du match contre la Lituanie le 10 septembre 2019, où les «quinas» l’ont emporté 1-5.

Les nominations suivantes correspondront à la phase de groupes de la Ligue des Nations, où le Portugal affrontera la France le 14 novembre à Lisbonne et le 17 novembre, il affrontera la Croatie à Split.

Lors de la conférence de presse avant le match, la question la plus répétée à l’entraîneur Fernando Santos était l’état de forme de Cristiano Ronaldo et l’hypothèse de savoir si c’est le bon moment pour combler l’écart avec l’Iranien.

Cependant, Santos a préféré être prudent et a rappelé que les 25 joueurs qu’il a appelés veulent jouer chaque minute de chaque match.

Portugal vs. Andorre: alignements probables

Le Portugal: Patrick; N. Semedo, Duarte, R. Semedo, Rui; Moutinho, Neves, Sanches; Trincao, Paulinho, Cristiano Ronaldo.

Andorre: Gomes; Rubio, Nicolás, E. García, Cervos; Vieira, Rodríguez, Pujol, Martínez; Alaez, Cucu.

Avec des informations d’..

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER