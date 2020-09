Les postes pour le Kentucky Derby 2020 sont fixés et la liste des engagés comprend 18 chevaux pour ce qui est maintenant la deuxième étape de la Triple Couronne annuelle des courses de chevaux.

Oui, les courses de la Triple Couronne sont dépassées de leur ordre traditionnel pour la première fois depuis le début des années 1930, mais le Kentucky Derby connaît spécifiquement un changement important en 2020. La pandémie COVID-19 a poussé le Kentucky Derby quatre mois après sa date d’origine le premier week-end de mai jusqu’au week-end de la fête du Travail.

En plus du calendrier étrange, Churchill Downs a annoncé le mois dernier qu’il n’accueillirait pas de fans pour le 146e Derby du Kentucky.

“Churchill Downs a travaillé avec diligence au cours des derniers mois pour planifier un Derby en toute sécurité avec un nombre limité de spectateurs présents”, a indiqué la piste. «Nous étions confiants dans ce plan, mais résolus à rester flexibles en utilisant les informations disponibles les meilleures et les plus fiables.

«Avec les augmentations significatives actuelles des cas de COVID-19 à Louisville ainsi que dans la région, nous devions revoir à nouveau notre planification. Nous avons pris la décision difficile de tenir le Kentucky Derby de cette année le 5 septembre sans fans.

“Churchill Downs et tous les membres de notre équipe sont fermement convaincus qu’il est de notre responsabilité collective en tant que citoyens de Louisville de faire tout ce que nous pouvons de manière responsable pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité de notre communauté en ces temps difficiles et nous croyons que diriger le Derby sans spectateurs est la meilleure façon de le faire. Nous regrettons profondément la déception que cela apportera à nos fidèles fans. “

Vous trouverez ci-dessous les résultats complets du tirage au sort de mardi pour les postes au Kentucky Derby 2020, ainsi que l’historique des victoires pour chaque position au tirage au sort sur le terrain.

Postes de poste au Kentucky Derby 2020

Le tirage au sort pour les positions postales du Kentucky Derby 2020 a eu lieu mardi à 11 h HE. Le favori de la ligne du matin pour la course et le vainqueur des Belmont Stakes, Tiz The Law, a décroché la 17e position, ce qui a produit un total de zéro vainqueur depuis que le Kentucky Derby a commencé à utiliser la porte en 1930.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des postes pour le Kentucky Derby 2020, avec les cotes de mardi matin pour chaque cheval.

Poste de poste

Cheval

Cotes de la ligne du matin

1 Finnick The Fierce 50-1 2 Max Player 30-1 3 Applicable 30-1 4 Storm The Court 50-1 5 Major Fed 50-1 6 King Guillermo 20-1 7 Money Moves 30-1 8 South Bend 50-1 9 Mr. Big News 50-1 10 Thousand Words 15-1 11 Necker Island 50-1 12 Sole Volante 30-1 13 Attachment Rate 50-1 14 Winning Impression 50-1 15 NY Traffic 20-1 16 Honor AP 5-1 17 Tiz The Law 3-5 18 Authentique 8-1

La liste des engagés d’origine pour le Kentucky Derby 2020 devait inclure 19 chevaux, mais Art Collector a abandonné la course mardi matin en raison d’une «petite maladie du pied».

Quelle est la meilleure position de poste dans les courses de chevaux?

Les meilleures positions de poste dans les courses de chevaux varient en fonction de facteurs tels que les styles de piste et le nombre de chevaux dans une course donnée. Lors du Kentucky Derby, cependant, plusieurs postes ont produit de solides chiffres de victoire, en partie grâce au nombre traditionnellement élevé de chevaux dans la course.

Il y a trois ans, quand Always Dreaming a remporté le Kentucky Derby, il est devenu le 10e cheval à remporter le Running of the Roses en 5e position. C’est le plus grand nombre de victoires pour n’importe quel poste au Derby, à peine devant la 10e position avec neuf victoires.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants du Kentucky Derby (depuis la mise en place de la grille de départ en 1930) à chaque poste dans la course 2020.

Poste de poste

Gagnants du Kentucky Derby

1 8 2 7 3 5 4 5 5 10 6 2 7 7 8 8 9 4 10 9 11 2 12 3 13 5 14 2 15 5 16 4 17 0 18 2

Gagnants du Kentucky Derby par poste

(Depuis l’utilisation d’une grille de départ en 1930)

1 – (8) Ferdinand (1986); Chateaugay (1963); Aiguilles (1956); Hill Gail (1952); Citation (1948); Gallahadion (1940); Lawrin (1938); Amiral de guerre (1937) 2 – (7) Affirmé (1978); Bold Forbes (1976); Cannonade (1974); Dust Commander (1970); Tim Tam (1958); Ponder (1949) Assault (1946) 3 – (5) Real Quiet (1998); Alysheba (1987); Offre spectaculaire (1979); Plaisir insensé (1975); Shut Out (1942) 4 – (5) Super Saver (2010); Seattle Slew (1977); Décidément (1962); Pensive (1944); Whirlaway (1941) 5 – (10) Toujours rêver (2017); California Chrome (2014); Funny Cide (2003); Emblème de guerre (2002); Charme en argent (1997); Frappez l’or (1991); Count Fleet (1943); Johnstown (1939); Bold Venture (1936); Twenty Grand (1931) 6 – (2) Sea Hero (1993); Iron Liege (1957) 7 – (7) Justify (2018); Street Sense (2007); Pleasant Colony (1981); Proud Clarion (1967); Northern Dancer (1964); Déterminer (1954); Gallant Fox (1930) 8 – (8) Mine cet oiseau (2009); Barbaro (2006); Optez pour Gin (1994); Unbridled (1990); Majestic Prince (1969); Lucky Debonair (1965); Swaps (1955); Cavalcade (1934) 9 – (4) Riva Ridge (1972); Voie vénitienne (1960); Tomy Lee (1959); Count Turf (1951) 10 – (9) Giacomo (2005); Lil E. Tee (1992); Sunday Silence (1989); Passez un dollar (1985); Halo de Sunny (1983); Risque véritable (1980); Secrétariat (1973); Dark Star (1953); Omaha (1935) 11 – (2) Couleurs gagnantes (1988); Conseil des courtiers (1933) 12 – (3) Canonero II (1971); Kauai King (1966); Hoop Jr. (1945) 13 – (4) Nyquist (2016) Smarty Jones (2004); Passe avant (1968); Jet Pilot (1947); Burgoo King (1932) 14 – (2) Report (1961); Middleground (1950) 15 – (5) American Pharoah (2015); Orb (2013); Fusaichi Pegasus (2000); Grindstone (1996); Swale (1984) 16 – (4) Animal Kingdom (2011); Monarchos (2001); Charismatique (1999); Thunder Gulch (1995) 17 – (0) 18 – (2) Country House (2019); Gato Del Sol (1982) 19 – (1) J’en aurai un autre (2012) 20 – (1) Big Brown (2008)

Lorsque Tiz The Law a remporté les Belmont Stakes il y a quelques mois, il l’a fait dans un champ de 10 chevaux. Le Kentucky Derby présente un défi complètement différent.

La porte de départ du Kentucky Derby peut accueillir jusqu’à 20 chevaux grâce à une porte auxiliaire de six chevaux qui se fixe à la porte principale de 14 chevaux. Parce qu’il y a tellement de bousculades pour la position lorsque la porte s’ouvre, les positions des poteaux ne sont pas aussi indicatives des chances de gagner qu’elles le sont pour une course avec moins de chevaux.