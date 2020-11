Les Les insultes racistes à Iñaki Williams pourraient être sanctionnées pour la première fois, après le Le bureau du procureur de Barcelone pour les crimes haineux a poursuivi deux fans de l’Espanyol pour lesdites insultes racistes données à l’attaquant de l’Athletic, lors du match que les deux équipes ont disputé au stade RCDE le 25 janvier de cette année.

La plainte, consultée par Europa Press, explique que le joueur, après avoir été remplacé du terrain de jeu, «reçu d’un secteur des tribunes des cris de mépris envers sa personne avec l’intention incontestable de l’humilier et de porter atteinte à sa dignité pour des raisons racistes.

Le coordinateur des crimes de haine et de discrimination du parquet de Barcelone, Miguel Ángel Aguilar, détaille dans la lettre que plusieurs fans Ils ont crié ‘euh, euh, euh, euh’ pendant le changement de Williams: «Onomatopée qui imite le son émis par les singes et que, comme il est public et notoire, il a été prononcé à diverses occasions par des groupes de supporters de différents pays pour porter atteinte à la dignité des footballeurs noirs.

Afin d’identifier les supporters qui auraient lancé les insultes racistes, le club organisateur du match était tenu de collecter les images de sécurité du jour et de relater les lieux d’où provenaient les cris avec les détenteurs des abonnements ou des tickets correspondants. Les défendeurs répondent aux acronymes JCMA et KBG

Les rapports des Mossos d’Esquadra basés sur ces enquêtes identifié trois personnes: un mineur et deux autres fans adultes Contre qui se plaint le parquet, qui ont été convoqués au commissariat de police, devant lequel l’un s’est prévalu de son droit de ne pas répondre et l’autre n’a pas comparu.

Discrimination par origine

Le procureur considère que Ces événements constituent un crime présumé contre l’exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques dans sa modalité d’atteinte à la dignité de la personne due à une discrimination de la part de sa nation ou de son origine nationale, et demande au Tribunal d’instruction 2 de Cornellà de Llobregat (Barcelone), compétent pour le lieu où se trouve le stade et qui a déjà admis la plainte, que procédure ouverte sur la question.

Il s’agit du première plainte déposée par le Barcelona Hate Crimes Service pour insultes racistes dans les gradins d’un terrain de football contre un joueur.