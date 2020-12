Ronald Koeman Il a de nouveau attaqué les arbitres lors de la conférence de presse précédant le match entre Valladolid et Barcelone mardi. L’entraîneur néerlandais a été interrogé sur la main présumée de Ramos contre Eibar et l’entraîneur a clairement indiqué que pour lui il s’agissait d’une pénalité et sur l’arbitrage, il a déclaré que “Il y a des choses qui ne peuvent être comprises”. “Si vous demandez à 10 personnes si la sanction d’hier est une sanction, neuf répondront oui”, a-t-il déclaré.

Pénalité de Ramos

«Je ne comprends pas les critères du VAR. Je l’ai dit dans le match de Madrid, il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises. Si vous demandez à 10 personnes si la sanction d’hier est une sanction, neuf répondront oui. Mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler. Nous savons déjà…”.

«Pour moi, c’était une pénalité»

«Tout le monde a le droit d’avoir une opinion: pour moi, celle d’hier est une sanction. Mais l’arbitre et son équipe en ont décidé autrement. Ce n’est pas facile de prendre des décisions, mais si vous me demandez, je dis que c’est une sanction.

“On ne comprend pas”

«Dans le football, parfois vous ne comprenez pas pourquoi parfois c’est une pénalité et parfois non. Il n’y a pas de raison unique, une seule raison pour décider s’il s’agit ou non d’une sanction. Un jour ça l’est, un autre jour il semble que non. C’est difficile même pour les arbitres. “

Les mots de Florentino

«Tu n’as même pas à répondre à ce que Florentino a dit. Nous avons tous le droit de commenter différentes questions.

L’interview de Messi

«Je ne sais pas si les paroles de Messi affectent positivement, l’équipe est très unie, travaille mais mécontente des résultats. La meilleure vitamine est de gagner. Leo est intégré et travaille pour s’améliorer, comme tout le monde.