Il arrive un moment dans la plupart des séries de sept jeux où l’analyse se prête à la simplicité, un moment où la théorie la plus évidente fournit le point de vue le plus clair.

Pour les Houston Rockets, leur succès se résume à la sécurité du ballon. Six matchs dans leur série éliminatoire de premier tour de la Conférence Ouest contre le Thunder d’Oklahoma City, les Rockets savent exactement où ils en sont et sont parfaitement conscients de la façon dont le Thunder a prolongé la série.

Dans les jeux 1, 2 et 5, les Rockets n’ont réalisé en moyenne que 8,3 chiffres d’affaires et ont remporté des victoires à deux chiffres. Dans les jeux 3, 4 et 6, Houston a réalisé en moyenne 17,3 revirements en trois défaites serrées, dont 22 cadeaux dans un revers de 104 à 100 lundi qui a préparé le terrain pour un match gagnant-gagnant, match 7 dans AdventHealth Arena à l’ESPN. Wide World of Sports Complex près d’Orlando mercredi.

“Vingt-deux (chiffres d’affaires) viennent de sceller notre destin”, a déclaré l’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni aux journalistes après le sixième match.

Le fait que la propre série Thunder gagne par trois et quatre points plus une victoire en prolongation reflète leur ADN. Ils ont constamment surpassé leurs adversaires dans l’embrayage au cours de la saison, s’inspirant de Chris Paul. Dans le sixième match, le vétéran garde a marqué 15 des 28 points de son équipe au quatrième quart tout en ajoutant sept rebonds et trois interceptions en 40 minutes brillantes et sans roulement.

Le tonnerre peut gonfler leurs coffres collectifs pour avoir une réputation bien méritée de puissance mentale sous la contrainte, mais leur capacité à s’exécuter lorsque les enjeux sont les plus élevés continue de renforcer leur confiance et servira de modèle pour la façon dont ils aborderont la finale de la série. .

“Je pense que la façon dont vous approchez est comme un autre match éliminatoire”, a déclaré l’attaquant du Thunder Danilo Gallinari. “Bien sûr, c’est un match (éliminatoire), mais je pense que nous devons prendre toutes les choses positives que nous avons faites dans le dernier match et surtout l’approche et l’attention aux détails que nous avons eues pendant 48 minutes.”

Billy Donovan, entraîneur de Thunder, a déclaré: “C’était formidable de voir la façon dont nos gars ont concouru (dans le match 6). Vous savez que nous allons devoir concourir comme ça à nouveau. Je pense qu’il y a des choses que nous pouvons nettoyer, il y a des choses que nous devons faire mieux que nous contrôlons.

“Mais nous étions dans une situation d’élimination (lundi) soir, nous devons donc sortir et nous devons le faire ensemble, et nous devons jouer les uns pour les autres et nous devons nous entraider. là-bas aux deux extrémités du sol. “

Ce qui continue de ronger les Rockets, c’est la façon dont chacune de leurs erreurs apparaît amplifiée et punitive. Lorsque Houston joue bien, il a établi un écart de talent clair sur le Thunder. Même lorsque les Rockets ont trébuché, ils se sont retrouvés en conflit tardivement avec un roulement ici ou un tir errant là-bas leur ayant coûté un coup pour éliminer le Thunder et avancer.

Les Rockets ont accumulé suffisamment de fautes pour se retrouver au bord de l’élimination, une position qui semblait improbable lorsque Houston a pris la tête de la série 2-0 et après que les Rockets ont repris le contrôle avec un démantèlement de 34 points du Thunder dans le cinquième match.

“Il n’y a aucune excuse pour certaines des pertes que nous avons dans cette série”, a déclaré l’attaquant des Rockets PJ Tucker. “Et il n’y a aucune excuse pour que nous soyons toujours assis ici à parler de choses que nous devrions faire de toute façon et qui devraient être complètement fixées dans nos esprits. Nous ne devrions pas avoir à nous rencontrer, nous ne devrions pas avoir de séances de cinéma, nous ne devrions pas ‘ Je n’ai rien de tout ça. Parlons des choses qui nous coûtent la partie.

“Je suis juste prêt à jouer. Période.”

