Maria Gonzalez (Liberbank Gijón Handball). «2020 a été une année atypique en raison du covid-19. Nous avons eu trois arrêts et plusieurs blessures, mais nous avons pris nos esprits et nous avons pu continuer. Nous espérons qu’en 2021, il y aura des exploits sportifs pour Gijón. Et pour nous, qu’il y ait de la santé. L’équipe était une pénalité de la finale de la Copa de la Reina et cela signifie que nous continuons à nous battre pour être au sommet dans toutes les compétitions. Le fait que nous n’ayons pas pu jouer en finale ne m’a pas semblé être une défaite car personne ne nous a donné un sou et nous avons clairement indiqué que Liberbank Gijón était toujours là. Personnellement, je suis très heureux qu’ils m’aient appelé dans l’équipe junior, je ne m’y attendais pas. L’expérience a été très bonne, j’étais très à l’aise avec le reste des filles et avec le staff technique. Même si les tournois nous ont reportés, j’espère pouvoir continuer à compter dans le futur. Et briser la séquence que chaque fois que je vais à une concentration en équipe nationale, je reviens blessé.

Diego Fernandez Valdes (Groupe de handball IMQ). «L’année a commencé très prometteuse pour tout le monde, mais la pandémie est arrivée et nous nous sommes retrouvés sans sport et presque sans vie. Heureusement, petit à petit, nous avons pu nous entraîner et jouer à nouveau, d’abord avec une certaine normalité, mais ensuite ils ont emporté le public, ce qui dans notre sport montre beaucoup. Maintenant, il semble que nous allons le récupérer. Espérons que l’année prochaine sera un peu plus normale. Pour moi, 2020 a été bon, j’ai terminé la saison dernière en jouant bien et heureux. Nous avons très bien commencé et je pense particulièrement que moi aussi, je n’ai rien à redire. Pour l’année prochaine, j’espère pouvoir revoir les stands avec les applaudissements du public et que tout est normal ».

Canal de Diego (Finetwork Gijón Handball). «Nous avons commencé l’année avec beaucoup de doutes car nous ne savions pas comment la Ligue allait évoluer, si nous pouvions nous entraîner et jouer. Nous sommes privilégiés car nous avons joué tous les jours, nous pouvons nous entraîner ensemble, voyager … Mais je suis sûr que ce sera une année dont tout le monde se souviendra toujours. Revenez à la normale, que le public puisse revenir aux jeux, ne pas être au courant d’éventuelles infections et au niveau sportif continuer à grandir en équipe ».

Lucie Marrot (Club de natation de Santa Olaya). «Nous avons très bien commencé, voulant affronter une nouvelle saison, mais les choses se sont compliquées. Lorsque nous étions confinés, il y avait des moments difficiles parce que c’était une expérience que personne n’avait vécue. Au fil du temps, j’ai commencé à penser à m’améliorer et non à mon état de santé. Quand nous avons pu nous entraîner à nouveau, je l’ai fait encore plus dur qu’au début de l’année. L’objectif pour la saison prochaine est le championnat d’Espagne, mais ce sera en été. Pour mon club, je veux que vous réfléchissiez à ce que vous faites maintenant car les choses peuvent beaucoup changer. Qu’ils vivent le présent ».

Fernando Fernandez Noval (Panier de Gijón). «La saison dernière, il nous a interrompu à quelques jours de la fin, même s’il est vrai que nous n’avons rien misé. Cette saison, les choses ne vont pas mieux car nous avons déjà dû reporter quatre matchs à cause du covid-19. J’espère donc que cela reviendra à la normale et que nous pourrons accélérer le rythme de la compétition, ce qui nous manque. Si la normalité arrive, l’objectif est de monter le plus haut possible et de jouer les barrages pour la promotion au LEB Plata. Mon grand souhait est de voir le Palacio de los Deportes plein, comme autrefois ».

Fernando Sierra (Hockey télécable). «Il est difficile de faire le bilan de l’année. La saison dernière, la Ligue n’était pas terminée lorsque nous étions dans la lutte pour tous les titres, classés pour le Final Four européen et comme graines pour la Coupe de la Reine, mais rien ne pouvait être contesté, donc le sentiment est doux-amer. En ce qui concerne 2021, nous nous entraînons assez normalement, donc j’espère que je n’aurai pas d’arrêt à cause du covid-19 car il est très difficile à planifier. Ce qui nous comblerait le plus, c’est que les compétitions puissent avoir lieu et apporter un titre à la ville, ce qui serait une récompense pour nos partenaires, qui ont soutenu toute la saison sans pouvoir profiter des matchs en direct ».

Maria Lopez (Joueur de hockey international). «Cette année, malheureusement, nous n’avons pas eu les Jeux Olympiques, ce qui était notre objectif principal. La Ligue a également été annulée lorsque nous étions premiers, avec un avantage considérable sur le second, et ils ne nous ont pas donné le titre car un Final Four était prévu. La Coupe d’Europe des clubs a également été annulée, ce qui nous a rendus très excités. Nous n’avons pu jouer que la Copa de la Reina et nous avons perdu la finale. C’était donc une année blanche et un peu triste. Pour 2021, ce serait un bâton très gros s’il n’y avait pas de Jeux car il y a de nombreuses années de sacrifice et de mettre le hockey avant d’autres facettes de ma vie. Je suis optimiste. A l’écoute du président du Comité International Olympique, il semble qu’il va aller de l’avant. Je ne veux même pas penser qu’ils pourraient être mes derniers Jeux. À mon âge, je devrai le voir année après année. Ce qui est clair, c’est que la médaille est le but de Tokyo ».

Jaime Llano (Cercle de basket-ball). «En équipe, la saison a commencé un peu difficile, avec de nombreux matchs reportés et peu de rythme, mais maintenant nous avons retrouvé des sentiments. Nous espérons que tout se passera mieux. Personnellement, je suis heureux, profitant de nombreuses minutes et jouant très à l’aise. Les vacances de mars au début étaient très lourdes car vous ne pouvez même pas vous entraîner. Vous manquez le public et la normalité d’être avec vos collègues, sans masque. Mais c’est ce qu’il touche. Pour 2021 je vous demande la santé pour la mienne et pour le club. Que nous revenions à la normale dès que possible. Sportivement, continuez à grandir en équipe et en tant que joueur ».

Pablo Carreño (Joueur de tennis). «Aussi mauvaise que l’année ait été, sur le plan sportif, j’ai très bien fait dans les quelques tournois que nous avons pu disputer. La performance était très élevée, les résultats accompagnés. Mais c’était très difficile non seulement de pouvoir s’entraîner ou de concourir, mais aussi de faire la vie. J’ai un très beau souvenir de New York, non seulement à cause des demi-finales, mais parce que c’était la première. Mais jouer avec des stands vides est rare, nous n’y sommes pas habitués. D’ici 2021, l’objectif est de se rapprocher à nouveau du top dix, comme il y a trois ans. Et, bien sûr, Tokyo. L’année dernière, les Jeux étaient une priorité car j’ai eu l’occasion de jouer en double avec Nadal, avec une option de médaille claire. Nous devrons planifier la saison en pensant à Tokyo, je parlerai avec Rafa parce que même si l’individu vient en premier, dans certains Jeux, une médaille est une médaille et avec Rafa j’aurais une grande possibilité. J’adorerais voir les tournois ouverts au public. ”