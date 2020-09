Cobra Kai ne meurt jamais.

C’est bel et bien vivant en 2020. “Cobra Kai” – qui a fait ses débuts sur YouTube Red en 2018 – a refait surface le week-end dernier sur Netflix et reste l’émission numéro 1 du service de streaming à partir de mercredi matin.

PLUS: La rotonde «Karate Kid» de SN

La série revisite la franchise “The Karate Kid” et apporte la rivalité entre Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) aux nouvelles générations. Les deux premières saisons sont sur Netflix et une troisième arrive en 2021.

Pour ceux qui aiment la nouvelle série, il est facile de comprendre pourquoi cette popularité de “Karate Kid” renaît. Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez regarder “Cobra Kai”:

Johnny contre Daniel

“The Karate Kid” a fait ses débuts en 1984, et la prémisse de “Cobra Kai” d’une rancune de près de 40 ans basée sur le championnat de karaté All-Valley peut sembler absurde. Là encore, lancez une conversation de football au lycée avec vos amis. Ce spectacle est parfait pour ceux qui ont grandi en pratiquant un coup de pied de grue dans la cour au milieu des années 80. (“Cobra Kai” a la bande originale pour cela.)

Les rôles de Johnny et Daniel sont joués à la perfection et cela place les fans dans cette situation difficile. Vous vous êtes attaché à Daniel lorsque vous étiez enfant, mais il y a des trous de ver YouTube qui se demandent si Johnny était le véritable méchant. C’était avant la sortie de “Cobra Kai”.

Le nouveau spectacle explore encore plus cette dynamique dans une sorte d’inversion des rôles. Il est difficile de dire quand Johnny est le gentil ou quand Daniel est le méchant. Et vice versa.

En d’autres termes, ces deux sont des adultes en conflit qui ne peuvent pas lâcher rancune. Presque toutes les scènes mettant en vedette les deux acteurs sont parfaites, et ce n’est pas un hasard étant donné qu’ils sont le yin-et-yang de la franchise.

Service de fan

Le problème avec les redémarrages est que les fans les plus acharnés aiment distinguer toutes les incohérences. Demandez aux fans de “Star Wars” comment cela se passe. Eh bien, ne fais pas ça. Nous n’avons pas le temps pour ça.

“Cobra Kai” fournit un service de fans plus que suffisant pour ceux qui se souviennent des originaux. Il y a des flashbacks – presque trop de flashbacks – parmi lesquels choisir.

Il y a plusieurs hommages à M. Miyagi, qui a été interprété par feu Pat Morita. Martin Kove reprend le rôle de John Kreese. En parlant de rancune, Kreese a combattu pendant la guerre du Vietnam et est toujours après LaRusso. Oui, c’est absurde.

La série trouve un moyen de vous ramener en arrière tout en faisant avancer la série.

Lorsque la fille de Daniel, Samantha (Mary Mouser), demande des “pancakes Bananarama” dans la saison 1, vous risquez de rouler les yeux. Ensuite, vous écouterez “Cruel Summer”.

Parle de l’intimidation

Le thème central des anciennes et nouvelles franchises tourne autour de l’intimidation. Selon StopBullying.Gov, environ 20% des adolescents âgés de 12 à 18 ans ont été victimes d’intimidation.

L’original montrait LaRusso victime d’intimidation par Lawrence et ses amis Cobra Kai. Qui pourrait oublier Dutch et Tommy? Cela était centré sur l’intimidation physique.

“Cobra Kai” se concentre davantage sur les effets de la cyberintimidation, qui est plus répandue sur les médias sociaux aujourd’hui et tout aussi dangereuse.

Johnny, qui ignore totalement Internet, a également des leçons à apprendre.

Malgré un langage plus fort que les films originaux, la série offre des points de discussion aux parents à propos des effets négatifs de la harcèlement.

N’est-ce pas ce que les bonnes émissions de télévision sont censées faire?

Comble les écarts de génération

“Cobra Kai” est une émission de télévision rare avec la possibilité de connecter la génération X et la génération Z, et la génération Y peut également venir si elle le souhaite.

Ne demandez pas à Johnny de séparer les Millennials des Xennials. Cela transparaît dans plusieurs discours de NSFW à ses étudiants que les types «sortez de ma pelouse» vont revenir en arrière.

Le spectacle soutient les points de vue et se moque de tous les côtés. Johnny et son nouvel élève Miguel (Xolo Mariduena) y parviennent, tout comme Daniel et Robbie (Tanner Buchanan), qui ont un lien familial de l’autre côté. Il montre également une Samantha habilitée, la fille qui est ramenée au karaté et entraînée dans la rivalité.

Oui, il y a une sensation “90210” à tout cela, mais il y a une raison pour laquelle cette émission a également été populaire lors des redémarrages.

Recherche l’équilibre

La série se nourrit d’une leçon que Miyagi a donnée à Daniel dans l’original “Karate Kid”.

Morita a été nominé pour un Oscar pour sa performance en 1984, et ce n’est pas un accident. Les leçons continuent aujourd’hui.

C’est pourquoi “Cobra Kai” fonctionne. Tous les protagonistes ont du mal à trouver cet équilibre entre le karaté et la vie, et chaque épisode d’une demi-heure se transforme facilement en le suivant.

Alors binge le spectacle et profitez-en. Il vous restera des questions pour la saison 3.

Ali (Elisabeth Shue) va-t-il se présenter et ajouter au drame?