Douglas DeFelice-USA TODAY Sports (Fournette); Derick E. Hingle-USA TODAY Sports (Kamara); Kim Klement-USA TODAY Sports (Gronkowski)

• La trame de fond de Leonard Fournette est pertinente aujourd’hui, alors que l’ancien quatrième choix du général touche le fil de renonciation, et (avertissement juste) ce que j’écrirai ici va être douloureux pour les fans de Jaguars. Après le licenciement de Gus Bradley à la fin de la saison 2016, l’équipe a commencé le processus de recherche d’un nouvel entraîneur – et un certain nombre de gars qui se sont entretenus pour le poste (Josh McDaniels et Kyle Shanahan étaient sur la liste) ont déclaré à l’équipe sans ambages. qu’il fallait passer du premier tour de 2014 Blake Bortles. En fait, une des raisons pour lesquelles Doug Marrone a pu gagner la promotion d’entraîneur par intérim était parce qu’il était pragmatique dans sa réflexion sur le processus et qu’il était prêt à essayer de faire en sorte que Bortles soit juste. Son plan pour le faire était intéressant: retirer le ballon des mains du quart-arrière. Alors cette intersaison, les Jags ont commencé à construire une attaque de contrôle du ballon. Et dans le repêchage, il y avait un dos parfait pour jouer ce style, dans Leonard Fournette de LSU. Jacksonville l’a emmené, avec la décision prise de le faire revenir pour une autre année avec Bortles, éliminant la chance que l’équipe prendrait Deshaun Watson ou Patrick Mahomes. Encore une fois, en résumé, l’organisation a appelé à rester avec Bortles, puis a fait tout ce qu’elle pouvait pour minimiser son impact sur les jeux en reprenant un dos qui correspondrait au type d’infraction dont il aurait besoin (plutôt que la star de Stanford plus polyvalente, Christian McCaffrey). Pendant un an, au crédit de Marrone, cela a fonctionné. Les Jags ont fait le match pour le titre de l’AFC. Mais les retombées à long terme sont indéniables. Bortles a duré deux ans de plus et son échec a nécessité des dépenses excessives pour Nick Foles, qui n’a duré qu’un an. Pendant ce temps, alors que l’ajustement de Fournette fonctionnait à court terme, le prix payé manquait à McCaffrey. Trois ans plus tard, Bortles et Fournette sont sans emploi et Mahomes, Watson et McCaffrey sont des stars. Et tout cela peut remonter à l’équipe qui reste avec Bortles pendant une saison trop longue.

• Quant à l’avenir de Fournette, il frappe le fil lundi avec un chiffre de 4,17 millions de dollars pour 2020, c’est pourquoi il pourrait ne pas être réclamé – c’est une somme assez décente à dépenser sur un dos moins de deux semaines avant l’ouverture. S’il le fait clairement, l’idée de Pittsburgh a du sens pour moi, peut-être parce que je me souviens de ce qu’était Jerome Bettis, à la vieille école similaire avant de s’y rendre, et comment devenir Steeler a ressuscité sa carrière. Et, pour ce que ça vaut, Fournette a de vieux coordinateurs offensifs à Green Bay et à Chicago. Ce sera intéressant de voir ce qui va suivre pour lui.

• La participation d’Alvin Kamara à un contrat, en supposant que c’est ce qu’est son absence de l’entraînement, est intéressante à bien des égards. Premièrement, il y a le fait que les Saints peuvent signaler l’absence comme non motivée, ce qui coûterait à Kamara une saison accumulée et ferait de lui un agent libre restreint (plutôt que sans restriction) après la saison. Deuxièmement, il y a le choix de le faire maintenant, plutôt qu’au début du camp, ce qui pourrait en fait être solide stratégiquement, dans la mesure où les saints ont besoin de lui beaucoup plus maintenant qu’ils ne le feraient à la fin de juillet ou au début d’août, lorsqu’une retenue le ferait. généralement être mis en scène. Troisièmement, c’est un grand joueur, et l’équipe est dans une position gagnant-maintenant. Ils ont besoin de lui. Donc, si c’est le moyen d’obtenir un contrat, et qu’il est convaincu que cela va arriver, Kamara n’a pas besoin de s’inquiéter de cumuler cette saison (même si cela a un impact sur ses avantages post-carrière). Beaucoup de pression et de traction sur celui-ci. Restez à l’écoute.

• Regarder également probablement la situation de Kamara: Joe Mixon de Cincinnati et Dalvin Cook du Minnesota. Les deux gars entrent dans des années de contrat. À quel point Kamara se rapproche du repêchage de son camarade de classe Christian McCaffrey, la prolongation de 64 millions de dollars de quatre ans devrait au moins clarifier le paysage des négociations pour les deux autres. Kamara et McCaffrey, bien sûr, sont des armes uniques qui ne sont pas liées à un simple jeu de recul. Mais Mixon et Cook ont ​​aussi de la polyvalence. Et même s’ils ne sont pas ce que Kamara et McCaffrey sont, si Kamara et McCaffrey sont tous deux supérieurs à 15 millions de dollars par an, il devient plus clair que l’accord de ce dernier n’est pas simplement une valeur aberrante.

• Criez au président de la NFLPA JC Tretter pour avoir demandé à la ligue, via un message sur le site Web du syndicat, de poursuivre les tests quotidiens pendant la saison. S’il y a une chose que j’ai apprise du succès de la ligue – seulement quatre joueurs sur 2 600 sont sur la liste COVID-19 au moment de la rédaction de cet article – c’est l’importance de constamment tester les joueurs. C’est assez simple. Si vous ne laissez pas le COVID-19 entrer dans le bâtiment, il ne peut pas se propager. Et aussi bien que cela a fonctionné, je pense que Tretter a raison. Poursuivre les tests serait de l’argent bien investi pour la NFL.

• Une chose qui était intéressante à entendre pendant que j’étais à Tampa: TE OJ Howard, quatrième année, était ravi de travailler avec Rob Gronkowski. Lors de l’enregistrement avec certaines personnes là-bas, il y avait une certaine inquiétude, car le commerce de Gronkowski a diminué en avril, car Howard pourrait ne pas bien prendre les nouvelles. Au lieu de cela, le contraire s’est produit – et l’agent de Howard a en fait appelé l’équipe peu de temps après pour leur dire que l’ancien choix du top 10 ne pouvait pas être plus heureux. Alors, quand j’ai parlé à Howard dimanche, je me suis assuré de lui poser des questions à ce sujet. «Rob est l’un des meilleurs à avoir joué ce poste», m’a dit Howard. «C’était une opportunité pour moi d’aller et d’apprendre, de devenir une éponge et d’acquérir beaucoup de connaissances. Je veux toujours en apprendre davantage, mettre plus de choses dans ma boîte à outils, continuer à affûter ces outils et devenir un meilleur joueur. Donc c’est une opportunité pour moi de faire ça avec lui et Tom [Brady]. Je ne pourrais pas être mis dans une meilleure situation à un jeune âge, en 4e année. Ce n’est que le début pour moi, cela a été une excellente occasion pour moi d’avoir une chance de faire décoller ma carrière. C’est, bien sûr, une excellente attitude à avoir, et cela se manifeste également dans sa pièce. Howard a résolu son problème avec les gouttes et a été une star en faisant des captures de cirque dans des situations contestées tout le mois.

• Pendant que nous y sommes, et juste pour accentuer le point que j’ai fait dans la colonne MMQB, voici le receveur prometteur de deuxième année Scotty Miller sur la façon dont Tom Brady a été positif au camp: «C’est quelque chose que j’ai remarqué de lui depuis le jour où je rencontre-le. Juste extrêmement positif. J’avais entendu des trucs sur lui, qu’en Nouvelle-Angleterre, il avait des gars ou autre chose. Mais avec nous, il est aussi humble que possible. Je veux dire, s’il met le ballon sur ma poitrine et que je laisse tomber le ballon, il dira: “ Mon mauvais, je dois te donner une meilleure balle ”, où ce n’est pas du tout de sa faute. Cela nous donne à tous confiance, quand nous voyons notre leader être humble et vouloir travailler sur son jeu chaque jour. Cela nous dit que s’il fait cela, nous devons faire exactement la même chose, toujours prêts à être blâmés et toujours faire de votre mieux à chaque jeu. Et comment ses coéquipiers ont-ils pris pour le suivre? Eh bien, on m’a dit la semaine dernière que parmi les joueurs chevronnés – des gars qui ont travaillé avec lui au printemps et en été – les Bucs n’ont vu aucune (0!) Blessure aux tissus mous. C’est malgré les conditions estivales défavorables à Tampa et malgré le programme de camp affecté par le COVID. Je ne peux pas dire s’ils ont tous adopté les méthodes d’entraînement de Brady, mais je sais que l’équipe pense que ces gars qui regardent et côtoient Brady pendant cette période ont aidé.

• Il y a quatre semaines aujourd’hui, je vous ai donné 12 non-quarterbacks qui, à mon avis, avaient le genre de NFL debout pour envisager sérieusement de se retirer de la saison universitaire 2020. Le LSU WR Ja’Marr Chase, lundi, est officiellement devenu le quatrième gars de cette liste à le faire. Ceux qui restent: Clemson RB Travis Etienne, Oregon OT Penei Sewell, Alabama WR Devonta Smith, Alabama CB Patrick Surtain, Alabama WR Jaylen Waddle, Ohio State CB Shaun Wade, Florida State DT Marvin Wilson et Alabama LB Dylan Moses. Le LSU a également demandé à un autre joueur de se retirer lundi – selon notre propre Ross Dellenger, l’énorme Tiger DT Tyler Shelvin ne jouera pas cet automne et se concentre sur la préparation du repêchage d’avril. Dans l’état actuel des choses, il est probablement un choix du jour 2, et la décision d’y aller est donc compréhensible. En outre, l’exode soudain de LSU met en évidence quelque chose d’assez intéressant: les trois programmes qui ont connu le succès national le plus soutenu au cours de la dernière décennie (Alabama, Clemson et Ohio State) n’ont pas encore eu un seul opt-out.

• Bonne signature des Giants, amenant Logan Ryan à bord à 7,5 millions de dollars pour cette année. Avant de devenir un corner partant pour les Patriots, Ryan était un joueur spécial de base pour Joe Judge à Foxboro – Ryan était un tireur dans l’équipe de dégagement en tant que recrue – donc les deux se connaissent extrêmement bien. Et tout comme Ryan a pu aider Mike Vrabel à établir certaines de ces normes de la Nouvelle-Angleterre à Nashville au cours des deux dernières années, il devrait être en mesure de faire de même pour Judge in Jersey les quatre prochains mois. Mais vraiment, il s’agissait de Ryan en tant que joueur. Les Giants pensent qu’il a encore beaucoup à donner dans ce département.

• Les nouvelles de Derwin James sont très décevantes, mais un autre rappel que, à plusieurs reprises, des préoccupations avant l’ébauche sont justifiées. On m’a beaucoup demandé en 2018 comment James avait glissé jusqu’au 17e choix du général, où les Chargers l’ont attrapé. Eh bien, James était exceptionnel en tant que véritable étudiant de première année à Florida State, a subi une blessure au genou catastrophique en deuxième année, puis est revenu et était lui-même moins de 100% en tant que junior avant de se déclarer pour le repêchage. L’inquiétude ne concernait pas la capacité de James à jouer. C’était à cause de sa capacité à rester en bonne santé. Malheureusement, cette préoccupation se justifie en tant que pro.