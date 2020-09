Les saints faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour donner à Jadeveon Clowney tout ce qu’il pouvait souhaiter. Une équipe avec de profondes aspirations aux séries éliminatoires en 2020, la Nouvelle-Orléans a envoyé ce que NFL Media a appelé “un blitz total” pour essayer de signer le passeur de passes d’agent libre quelques jours avant la semaine 1.

Le plus gros problème des Saints, semble-t-il, est qu’ils n’avaient pas Mike Vrabel. Les Titans l’ont fait, et ils ont également pu offrir plus d’argent sur un contrat d’un an pour le joueur de 27 ans.

PLUS: Voici les joueurs les mieux payés de la NFL

Dianna Russini d’ESPN a rapporté samedi soir que Clowney avait choisi le Tennessee plutôt que la Nouvelle-Orléans comme lieu d’atterrissage pour la saison. Clowney a ensuite déclaré à Josina Anderson d’ESPN que sa décision «se résumait à une familiarité avec l’économie».

Cette familiarité est l’histoire de Clowney avec Vrabel. Entrant maintenant dans sa troisième saison en tant qu’entraîneur-chef des Titans, Vrabel était le coordinateur défensif des Texans en 2017 lorsque Clowney a connu sa meilleure saison statistique dans la NFL. Vrabel a également été l’entraîneur des secondeurs de Houston à partir de 2014, l’année où Clowney a été repêché n ° 1 au classement général, jusqu’en 2016.

Les Titans accordent à Clowney un contrat d’un an d’une valeur allant jusqu’à 15 millions de dollars, selon plusieurs rapports. Il a gagné 8 millions de dollars sur un contrat d’un an avec les Seahawks la saison dernière après avoir été échangé de Houston à Seattle en septembre.

Notes sur la poursuite de Clowney … • Il avait des offres d’environ 15 M $ cette intersaison, mais des équipes auxquelles il ne voulait pas aller. • Le marché avec des équipes qu’il a aimées (Sea, NO, Ten) s’est cristallisé ce week-end entre 10 M $ et 12 M $. • On disait qu’il voulait aller aux Ravens, mais ils étaient tièdes. https://t.co/V2D6AbmYXe – Albert Breer (@AlbertBreer) 6 septembre 2020

Dan Graziano d’ESPN a rapporté que les Seahawks avaient “continué à surveiller” l’agence libre de Clowney “mais ne se sentaient pas vraiment dedans à la fin.” Seattle n’était tout simplement pas disposé à lui offrir plus de 12 millions de dollars.

Bien sûr, l’argent n’a pas nui au cas du Tennessee contre la Nouvelle-Orléans dans la bataille pour recruter un joueur qui attendait depuis si longtemps la bonne opportunité. Russini a rapporté dimanche que “l’offre des Saints était inférieure d’environ 2 millions de dollars après avoir transféré de l’argent liquide. Le Tennessee a proposé cet accord samedi matin et l’a fermé samedi après-midi”.

Dan Graziano d’ESPN a ajouté que les Saints “ont passé (la) dernière partie de la semaine à parler à certains vétérinaires de leur liste de retravailler les contrats pour créer un plafond, essayant de convaincre Clowney de venir là-bas pour moins cher.” Les Titans avaient un avantage financier avec environ 21 millions de dollars d’espace de plafond contre environ 3,5 millions de dollars pour les Saints.

Plusieurs rapports ont indiqué que les Saints essayaient de tirer parti de leurs aspirations au Super Bowl dans leur poursuite de Clowney, mais cela a sonné creux étant donné que les Titans sortent d’une saison qui s’est terminée par une défaite dans le match de championnat de l’AFC.

Le contrat d’un an dans le Tennessee donne à Clowney une autre chance de prouver sa valeur sur le terrain et de frapper à nouveau l’agence libre en 2021. Il a enregistré 3 sacs, 13 coups sûrs QB et 7 plaqués pour perte en 13 matchs pour Seattle la saison dernière, contribuant également en tant que défenseur de la course.

Avec Cameron Wake et Jurrell Casey disparus de la liste des Titans, ils avaient besoin d’un autre passeur comme Clowney pour faire équipe avec le secondeur extérieur de troisième année Harold Landry.