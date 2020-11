Mis à jour le 20/11/2020 à 19h30

Justin Bieber et Shawn Mendes ont joint leurs voix dans une chanson intitulée “Monster”, le clip vidéo sorti ce vendredi à la première heure du matin accumule déjà plus de trois millions de vues sur YouTube. Les deux artistes, tous deux d’origine canadienne, ont surpris leurs fandoms en annonçant cette collaboration, car par le passé ils ont eu une mauvaise relation, même leur rivalité a monopolisé les couvertures de plusieurs médias de divertissement américains.

Shawn Mendes prépare le lancement de son nouvel album intitulé “Merveille” qui arrivera le 4 décembre. La chanson “Monster” fait partie de cet album et ce qui a le plus retenu l’attention est la participation de Justin Bieber au matériel musical. Parce que? Il s’avère que Bieber Oui Mendes ils ont eu un dossier très troublé et spéculatif. Ici, nous vous disons tout sur la rivalité des chanteurs pop.

Shawn Mendes prépare le lancement de son nouvel album intitulé “Wonder” qui arrivera le 4 décembre (Photo: Shawn Mendes / instagram)

Les fans de Justin Bieber Oui Shawn Mendes ils savent que les artistes n’ont pas eu de bonnes relations. La première raison qui les a maintenus en tension est que Hailey Baldwin. On a émis l’hypothèse que l’épouse actuelle de Bieber avait eu une liaison avec Mendes, ce qui a signifié qu’aucune bonne relation n’a été créée entre eux.

En mai 2018, Mendes aider Hailey Baldwin au Met Gala, suscitant des spéculations selon lesquelles les deux sortaient ensemble. Deux mois plus tard, Bieber et Baldwin ont annoncé leurs fiançailles. Mendes a révélé qu’il avait envoyé un texto au mannequin, lui souhaitant le meilleur dans son mariage.

Quelque temps plus tard, une autre grande controverse a éclaté entre eux à la suite du titre de “Prince de la pop”. Shawn Mendes Il est apparu sur la couverture de “The Observer Magazine”, où il a été surnommé le nouveau “Prince of Pop” au moment où Justin Bieber traversait un mauvais moment musical. Le chanteur Désolé a pris sur lui de récupérer son trône par un indice assez clair.

Shawn Mendes est apparu sur la couverture de “The Observer Magazine”, où il a été surnommé le nouveau “Prince of Pop” juste au moment où Justin Bieber traversait un mauvais moment musical (Photo: Justin Bieber / instagram)

«Hmmm… tu vas devoir battre plus de records pour me prendre le trône, mon pote. Mais si tu veux on peut jouer au hockey, même si on m’a dit que tu n’es pas très bon », a écrit Justin Bieber dans un post sur Instagram.

Bien que Shawn Mendes n’ait pas répondu, la tension s’est accrue entre eux. À tel point que les deux chanteurs se sont rencontrés lors d’un événement en plein air et ont essayé de s’éviter tout le temps.

Cependant, toutes ces situations qui les séparaient appartiennent au passé. Maintenant, Justin Bieber et Shawn Mendes semblent s’entendre et ont mis en commun leurs talents pour «Monster» qui est déjà en vogue sur les grandes plateformes de musique numérique.