Les fans de football universitaire qui écoutent “Monday Night Football” entendront une paire familière appeler le match des Steelers-Giants.

Kirk Herbstreit et Chris Fowler, la principale équipe de diffusion de football collégial d’ABC, se rendront chez les pros lundi pour appeler le premier match “MNF” de la saison. ESPN, qui détient les droits de diffusion de “MNF” et fait partie de la famille de réseaux ABC, a annoncé le déménagement à la mi-août.

“Chris et Kirk sont des commentateurs au sommet de leur forme et ont ravi les fans de football universitaire depuis de nombreuses années”, a déclaré Connor Schell, vice-président exécutif du contenu d’ESPN, dans un communiqué. «Nous cherchons à ajouter de nouvelles opportunités à leurs vastes portefeuilles et sommes convaincus que les fans de la NFL seront tout aussi ravis d’entendre l’un des duos de diffusion les plus prolifiques sur” Monday Night Football “.”

Le déménagement n’est pas permanent, bien sûr. ESPN – qui était en panne d’une équipe de diffusion après avoir reconfiguré ses alignements “MNF” – a besoin de plus d’une équipe de diffusion car il prend le double en tête traditionnel pour commencer la saison. Herbstreit et Fowler, qui seront rejoints par la journaliste de football universitaire Maria Taylor, feront partie de “l’équipe B” du double programme de lundi. La meilleure équipe de diffusion de Steve Levy (play-by-play) et Brian Griese et Louis Riddick (commentateurs couleur) s’occupera des Titans-Broncos.

Levy, Griese et Riddick, qui ont appelé la moitié arrière du double titre de la semaine 1 «MNF» 2019, ont été mis à niveau dans la meilleure équipe cette saison en remplacement de Joe Tessitore et Booger McFarland. Ces deux-là retourneront au côté du football universitaire en 2020: Tessitore appellera les matchs universitaires sur ABC et ESPN, tandis que McFarland succédera à Riddick en tant qu’analyste d’avant-match sur “Monday Night Countdown”. Il sera également analyste en studio sur les télédiffusions de football universitaire.

De plus, il était logique pour ESPN de transférer Herbstreit et Fowler à l’appel “MNF” alors que l’équipe de football universitaire 2020 continue de fluctuer autour de la pandémie COVID-19. Quoi qu’il en soit, la paire a plus de deux décennies de chimie sur laquelle s’appuyer pour participer à leur émission “MNF”. Les deux ont travaillé ensemble sur “College GameDay Built by the Home Depot” de 1996 à 2014, puis ont repris leur mission actuelle, ABC “Saturday Night Football”, en 2014. Leur travail s’étend chaque année aux demi-finales et championnats des College Football Playoff. Jeu.

Cependant, ils apportent plus que leur chimie à l’émission de lundi.

Herbstreit en août a été honoré avec son troisième Sports Emmy pour Analyste événementiel exceptionnel, et deuxième en trois ans. Il a également cinq Sports Emmys individuels, ce qui en fait le commentateur le plus honoré de l’histoire d’ESPN. Fowler a reçu cinq Sports Emmys pour Outstanding Studio Show Weekly College pour son travail sur “GameDay”. Il a également plusieurs Sports Emmys pour son travail sur “SportsCentury”. Fowler a également été le principal annonceur play-by-play d’ESPN pour le tennis.

En parlant de cela, l’apparition de Fowler dans “Monday Night Football” clôturera un week-end assez chargé pour le diffuseur sportif: il a appelé samedi la finale féminine de l’US Open entre Naomi Osaka et Victoria Azarenka, puis la finale masculine entre Dominic Thiem et Alexander Zverev sur Dimanche.