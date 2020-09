L’anticipation se construit pour la sortie de FIFA 21 le 9 octobre, avec une poignée de nouvelles fonctionnalités et un gameplay encore plus élégant et plus réaliste promis.

Une chose qui ne reviendra pas, cependant, est la célébration massivement impopulaire du “ chut ” qui a été un pilier des jeux de la FIFA dans les éditions précédentes.

Alors pourquoi a-t-il été supprimé maintenant? Objectif jette un coup d’oeil.

Pourquoi la célébration chut n’est-elle plus dans FIFA 21?

La célébration chut sera supprimée à compter de la sortie de FIFA 21 et de toutes les versions en cours en raison de la réception extrêmement négative des joueurs.

La célébration à la FIFA était tristement célèbre en ce que les utilisateurs qui activaient la célébration après avoir marqué un but perdraient ensuite trop de temps, bloquant ainsi le jeu avec leur jubilation.

EA Sports a éradiqué la célébration afin de minimiser le comportement “ toxique ” potentiel affiché par les joueurs avec leurs railleries de l’opposition, ce qui a entraîné une grande agacement et une grande frustration.

Dans la vraie vie, la célébration du «shush» ​​a été utilisée par les footballeurs pour faire taire les supporters de l’opposition ou même leurs propres critiques.

Mais à l’avenir, il n’y aura plus de célébration de ce type au sein de la FIFA, le producteur de gameplay d’EA Sports, Sam Rivera, ayant déclaré que de telles actions avaient été prises après avoir écouté les appels des joueurs de la FIFA.

“La communauté nous a dit qu’il y avait des comportements toxiques dans le jeu, et nous voulions nous assurer de les supprimer”, a déclaré Rivera.

“Nous avons donc supprimé certaines des célébrations que les gens pensaient n’étaient pas la meilleure idée à avoir dans le jeu.”

De plus, les célébrations du «pigeon» et du «dab» pourraient également être menacées d’enlèvement.

Quelles autres célébrations ont été supprimées dans FIFA 21?

Parallèlement à la célébration chut, la célébration A-OK rendue célèbre par Dele Alli ne fera pas une réapparition.

EA Sports https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/ec/f0/fifa-20-dele-alli_1jqkugyn1nmqm14msyp0qd1asm.png?t=-202673692&w=500&quality=80

La célébration a été abandonnée après seulement un an après ses débuts dans FIFA 20, potentiellement en raison du fait que le joueur de Tottenham ne célèbre plus ses buts de cette manière dans la réalité.

Bien que ces deux célébrations aient été effacées, il reste encore une poignée de nouvelles célébrations de buts à introduire dans FIFA 21.

La célébration des jambes croisées d’Erling Haaland sera introduite pour la sortie du 9 octobre, ainsi que la pose de “ cry-baby ” de la star de la couverture Kylian Mbappe.