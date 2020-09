Les Browns de Cleveland sont entrés dans la saison 2019 de la NFL avec beaucoup de battage médiatique, seulement pour pétiller à 6-10. Avec des attentes réduites pour 2020, les Browns sont mieux placés pour les dépasser et se rendre aux éliminatoires en 2020.

Sporting News a choisi les Browns pour terminer 8-8 et devenir la dernière entrée dans un champ AFC élargi à sept équipes. Ce n’est qu’une amélioration de deux matchs au classement, mais dans une conférence de haut niveau, c’est encore assez bon pour en faire la troisième équipe des séries éliminatoires de l’AFC Nord, derrière les Ravens toujours puissants et les Steelers plus forts.

C’est une amélioration raisonnable et est étroitement liée au fait que Baker Mayfield sort de sa deuxième crise et émerge comme un passeur plus efficace sous le nouvel entraîneur Kevin Stefanski. Là où Hue Jackson et Freddie Kitchens ont échoué à Mayfield en tant qu’entraîneurs à l’esprit offensif pour un jeune quart-arrière de la franchise, Stefanski réussira.

Mayfield a vu une baisse de toutes ses mesures clés de QB la saison dernière – pourcentage d’achèvement, ratio de touché / interception, verges par tentative, verges par match. Sa cote de passeur est passée de 93,7 en tant que recrue n ° 1 au classement général à 78,8 en dessous de médiocre.

Le plus gros problème pour Mayfield était de bien réagir à la pression. Il a pris 40 sacs et a réduit 7% de ses pertes. Il y avait quelques problèmes de protection contre les passes, en particulier sur les carres, mais souvent Mayfield tenait le ballon trop longtemps ou devenait nerveux pour exacerber le problème. Il cherchait de grandes pièces de théâtre pour les cuisines qui n’étaient pour la plupart pas là.

Les Browns ont investi massivement dans le système de soutien de Mayfield. Ils ont signé Jack Conklin pour le plaquage droit et le repêchage de Jedrick Willis au premier tour pour le plaquage gauche. Ils ont fait des folies sur une extrémité serrée, Austin Hooper, malgré la présence du premier tour 2017 David Njoku. Ils ont ramené Kareem Hunt en tant que point de vente d’arrière-plan pour compléter Nick Chubb. En ce qui concerne les receveurs de marque de Mayfield, Odell Beckham Jr. est de nouveau en pleine santé et à un moment donné, Jarvis Landry y arrivera également, après que les deux aient été limités en raison de blessures la saison dernière.

Mayfield a mis en place un meilleur système de blocage et un personnel d’entraîneurs qui emploiera plus efficacement 12 personnes (avec les deux extrémités serrées) et 21 personnes (avec le nouvel arrière Andy Janovich). Stefanski alimentera également l’habileté de Mayfield avec le jeu-action, quelque chose que Kitchens a horriblement sous-utilisé la saison dernière. Considérez comment Stefanski a aidé Kirk Cousions à devenir un maestro du jeu-action dans le Minnesota, ce qui a abouti à la saison la plus efficace de la carrière de Cousins.

Pour la première fois depuis un certain temps, les Brown ont mis en place un programme en réseau avec du personnel. Mayfield était inadapté à ce qui l’entourait à la fois à Erhardt-Perkins sous Jackson et Todd Haley, puis à nouveau avec Air Coryell sous Kitchens et Todd Monken. Stefanski et Alex Van Pelt peuvent obtenir le carré des Browns avec la cheville et le trou.

Maintenant, Mayfield est un système moderne de la côte ouest où il sortira le ballon rapidement, sera bien protégé et utilisera un jeu de course solide à son avantage pour pousser le ballon vers le bas vers un Beckham plus Beckham. L’équilibre et la diversité rendront l’explosivité naturelle plutôt que forcée.

Les Browns passeront d’un peu plus de 40% du temps avec Chubb et Hunt à environ 50%, en s’appuyant sur une moyenne de 4,8 verges par course la saison dernière. À son tour, cela augmentera considérablement les verges de Mayfield par tentative, avec de bonnes chances de frapper 8,0.

Sur les sept équipes qui ont atteint au moins 8,0 YPA en 2019, cinq ont participé aux séries éliminatoires, dirigées par les Titans dominants en jeu-action et y compris les Vikings de Cousins. Les Cowboys et les Buccaneers étaient les deux exceptions et comme les Browns, ces deux équipes NFC se profilent également pour les séries éliminatoires en 2020.

Une attaque qui peut sauter en tête avec de gros jeux de passes et qui peut contrôler le ballon avec une course puissante aide également la défense. Les Browns étaient faibles contre la course en 2019 et ont été déçus par la ruée vers les passes. Les deux ont été affectés par Myles Garrett qui a raté les six derniers matchs.

Le programme polyvalent du nouveau coordinateur défensif Joe Woods tirera le meilleur parti du front défensif. Les Browns seront en mode d’attaque plus efficace et un secondaire talentueux sera plus habilité à jouer de manière agressive sur le ballon.

Les Browns ont du mal à être une équipe complète pendant un certain temps, montrant des flashs mais rien de substantiel qui conduirait à gagner un football complémentaire. Les éléments étaient là et voir les exemples de ce qui n’a pas fonctionné a rendu les solutions, surtout offensives, assez claires.

Cleveland est dans une division difficile avec Baltimore, Pittsburgh et reconstruit rapidement Cincinnati. Pour un changement, l’équipe se forge sa propre identité forte, au lieu de travailler à être un foli pour les autres. Ce changement viendra avec la récompense des séries éliminatoires alors que les Browns opèrent davantage sous le radar cette saison.