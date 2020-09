Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a embauché Mike McCarthy comme neuvième entraîneur-chef de l’histoire de la franchise le 7 janvier, une décision qui a suivi la fin d’une course de 10 ans par Jason Garrett.

Pourquoi Jones est-il allé derrière les lignes ennemies? Après tout, McCarthy est un natif de Pittsburgh qui a passé 13 ans comme entraîneur des Packers de Green Bay.

La relation difficile de McCarthy avec Aaron Rodgers lors de ses dernières saisons avec les Packers a éclipsé une course par ailleurs solide. McCarthy peut apporter une partie de ce succès à une franchise qui n’a pas été au Super Bowl depuis 25 ans.

PLUS: Classement des entraîneurs en chef de la NFL 1-32

Record des Packers de Mike McCarthy

McCarthy se classe cinquième parmi les entraîneurs actifs avec un pourcentage de victoires en carrière de 0,618. Il a mené les Packers à une victoire au Super Bowl XLV en 2010.

Il est l’un des neuf entraîneurs actifs à avoir remporté un Super Bowl. Cette liste comprend Bill Belichick, Andy Reid, Sean Payton, Mike Tomlin, John Harbaugh, Doug Pederson, Pete Carroll et Jon Gruden.

McCarthy est à égalité avec Harbaugh avec 10 victoires en séries éliminatoires en carrière. Belichick (31), Reid (15) et Carroll (11) sont les seuls entraîneurs avec plus.

Une grande partie de ce succès en séries éliminatoires est liée à l’entraînement de Brett Favre et Rodgers à Green Bay, mais McCarthy espère avoir le même effet sur Dak Prescott à Dallas.

Succès en séries éliminatoires par rapport aux entraîneurs de Dallas

Les trois premiers entraîneurs de Dallas dans l’histoire de la franchise – Tom Landry, Jimmy Johnson et Barry Switzer – se sont combinés pour cinq championnats du Super Bowl et huit apparitions au Super Bowl.

Les cinq entraîneurs suivants – Chan Gailey, Dave Campo, Bill Parcells, Wade Phillips et Jason Garrett – se sont combinés pour neuf apparitions en séries éliminatoires depuis 1998. Les Cowboys ont une fiche de 3-9 en séries éliminatoires dans cette séquence et n’ont pas dépassé la ronde de division.

McCarthy a mené les Packers à neuf participations aux séries éliminatoires et Green Bay a remporté au moins un match éliminatoire au cours de six de ces neuf saisons. Les Packers ont fait le match de championnat NFC quatre fois sous McCarthy.

Cela vaut la peine de savoir que McCarthy et Rodgers ont tourmenté Dallas dans cette période. Les Packers avaient une fiche de 7-3 contre les Cowboys sous McCarthy, ce qui comprenait des victoires mémorables en séries éliminatoires divisionnaires en 2014 et 2016.

À quoi ressemblera l’attaque de Dallas?

Ne soyez pas surpris si McCarthy vise une attaque plus équilibrée avec les Cowboys. Il a souvent parlé de la nécessité «d’établir la course» avec Green Bay – même si les Packers ne se sont classés dans le top 10 des courses au sol qu’une seule fois au cours de ces 13 saisons.

Ces perspectives pourraient changer étant donné la solide ligne offensive de Dallas et Ezekiel Elliott, deux fois champion de la NFL à la course qui a terminé quatrième avec 1357 verges au sol en 2019.

Dallas a retenu le coordinateur offensif Kellen Moore, et Joe Phibin – qui était le coordinateur offensif de Green Bay en 2011 lorsque l’équipe dirigeait la ligue avec 35 points par match – est l’entraîneur de la ligne offensive. Un mélange de ces idées offensives pourrait mener à une grande saison pour Dak Prescott.

Quels seront les avantages de Dak Prescott?

Les Packers se sont classés parmi les 10 premiers en offensive par passe 11 fois en 13 saisons sous McCarthy.

Prescott a atteint des sommets en carrière en verges par la passe (4 902) et TD (30) la saison dernière, et Dallas a un excellent groupe de receveurs avec Amari Cooper, Michael Gallup et l’ailier serré Blake Jarwin. Le choix de première ronde CeeDee Lamb ajoutera à ce mélange.

La relation de McCarthy avec Prescott sera suranalysée compte tenu des retombées avec Rodgers, mais McCarthy a contribué à relancer la carrière de Favre à son arrivée à Green Bay en 2006. La cote de passeur de Favre a grimpé à 95,7 en 2007.

Prescott a eu sa plus haute cote de passeur en tant que recrue dans une saison au cours de laquelle il a eu le moins de tentatives. Ne soyez pas surpris si McCarthy suit ce modèle. Les chiffres de Prescott pourraient baisser, mais cela pourrait conduire à une augmentation du total de victoires.

Où McCarthy devra-t-il s’améliorer?

Green Bay s’est classée dans le top 10 en termes de défense et de défense totale deux fois en 13 ans sous McCarthy. Ce n’est pas un hasard si l’équipe de 2010 qui a remporté le Super Bowl correspond à cette description.

Dallas a terminé dans le top 10 de la défense totale au cours des trois dernières saisons, et le vétéran coordinateur défensif Mike Nolan sera chargé de le maintenir.

Combien de temps Jerry Jones attendra-t-il?

Jones a 77 ans et il a donné à Garrett toutes les chances de réussir à Dallas. McCarthy était une nouvelle recrue, mais Jones a clairement indiqué quelles étaient ces attentes.

“L’un de nos principaux objectifs lors de la sélection du prochain entraîneur des Cowboys de Dallas était de se concentrer sur l’amélioration, le bâtisseur d’équipe et le vainqueur”, a déclaré Jones lors de la conférence de presse de présentation de McCarthy le 8 janvier. “Quelqu’un qui a fait ses preuves en matière de victoire, non seulement de manière cohérente, mais au plus haut niveau. En Mike McCarthy, nous avons trouvé un entraîneur qui a non seulement coché ces cases, mais qui a également l’expérience d’amener une équipe de la NFL à la plus grande scène – le Super Bowl – et de terminer le travail. ”

C’est la relation à surveiller. McCarthy et Prescott iront bien. Comment l’entraîneur vétéran gère-t-il la pression de l’entraînement dans Big D avec le propriétaire le plus franc qui regarde par-dessus son épaule?

Jones a amené McCarthy pour emmener une équipe talentueuse au Super Bowl. Sporting News a Dallas atteindre les éliminatoires de la division NFC (nous avons choisi les Cowboys pour participer au Super Bowl la saison dernière).

McCarthy fait face aux mêmes normes qu’il avait à Green Bay. Cela ne change pas entre ces deux franchises. Vous ne pensez pas que ce soit le cas?

Regardez les réactions si les Cowboys perdent les Rams dans la semaine 1.