Les Jaguars ont annoncé lundi matin qu’ils avaient renoncé au demi offensif Leonard Fournette deux semaines avant le début de la saison 2020 de la NFL.

Fournette, 25 ans, entamait la dernière année de son contrat de recrue avec Jacksonville, qui l’a sélectionné au quatrième rang du repêchage de la NFL 2017. Les Jaguars avaient précédemment refusé de choisir l’option de cinquième année sur son contrat de recrue. Fournette sera soumis au fil de renonciation de la NFL une fois sa libération traitée.

Cette décision intervient après que les Jaguars auraient eu Fournette sur le bloc commercial pendant des mois. L’équipe s’éloigne de l’approche offensive au sol et livre pour laquelle le vice-président exécutif des opérations de football récemment limogé, Tom Coughlin, a repêché Fournette.

En plus de cela, selon NFL Media, la libération de Fournette est un autre exemple de l’entraîneur de Jacksonville, Doug Marrone, «essayant de nettoyer l’endroit». Le mandat de trois ans du porteur de ballon avec les Jaguars avait été en proie à des problèmes même après que l’équipe ait atteint le match de championnat de l’AFC lors de sa saison recrue.

“Je dois aligner une équipe qui nous donne les meilleures chances de gagner”, a déclaré Marrone aux journalistes lundi. “C’est ce que je fais. … J’ai senti que c’était la meilleure décision pour nous en tant qu’équipe. (Nous) avons épuisé toutes les possibilités commerciales, nous n’avons rien pu obtenir là-bas … un cinquième, un sixième – rien. .

Marrone dit qu’il ne définit pas un bon jeu de course par mètres, mais être capable de courir le football quand vous le souhaitez et de marquer des points. #Jaguars avait 3 TDS en cours d’exécution en 2019. – Eugene Frenette (@GeneFrenette) 31 août 2020

Fournette n’aurait pas bien pris la récente défaite des Jaguars, au point où il a été qualifié d’égoïste. Jacksonville a fait 6-10 l’an dernier après avoir fait 5-11 l’année précédente, terminant dernier dans l’AFC Sud les deux saisons.

“À la fin de la journée, je veux gagner”, a récemment déclaré Fournette à ESPN. “Qui ne veut pas gagner? Je viens d’une saison 2017 avec une équipe qui avait 10-6, nous avions un (bon) talent Je veux juste aborder beaucoup de choses aussi, surtout depuis que les médias sont sortis et ont dit que j’étais un gars en colère.

“N ° 1, seriez-vous en colère si vous perdez semaine après semaine? C’est l’un de mes plus gros problèmes; je m’énerve quand nous perdons et il me faut un certain temps pour m’en remettre. J’attends, juste comme tout le monde, si vous mettez le travail, vous voulez le W, mais souvent l’an dernier ça ne s’est pas passé comme ça.

«Je suppose qu’ils ont mal interprété cela, et ne vous méprenez pas, j’étais bouleversé par la défaite, mais c’est juste le gagnant en moi. C’est n’importe quel gars qui pratique ce niveau de sport professionnel. »

Marrone a affirmé lundi que la libération de Fournette n’avait rien à voir avec ses problèmes hors du terrain ou dans les vestiaires. Le mouvement laisse Ryquell Armstead et Chris Thompson en compétition pour les portées dans le champ arrière du nouveau coordinateur offensif Jay Gruden.

Marrone sur la renonciation à Fournette: Cela a strictement à voir avec le terrain et les compétences des gars au poste de RB … N’a rien à voir avec quoi que ce soit en dehors du terrain ou dans les vestiaires #Jaguars – JP Shadrick (@jpshadrick) 31 août 2020

Fournette a accumulé 1152 verges et 3 touchés la saison dernière. Il compte en moyenne 4,0 verges par tentative et 73,1 verges par match pour sa carrière. Il était le premier choix au repêchage réalisé par Coughlin. Le directeur général de Jaguars, Dave Caldwell, a été embauché en 2013 et demeure en place.

La sortie de Fournette des Jags intervient un jour après avoir échangé l’ailier défensif Yannick Ngakoue aux Vikings pour quelques choix au repêchage. Ngakoue avait demandé un échange depuis qu’il avait été frappé par l’étiquette de franchise de Jacksonville au printemps.

Les Jaguars doivent commencer leur saison 2020 le 13 septembre avec un match à domicile contre les Colts.