Un bon film pour adolescents traite de thèmes aussi vieux que le temps: la majorité, le frisson du premier amour, la jalousie, l’amertume et d’autres émotions que le cerveau aux hormones est à peine équipé pour traiter. Ce qui peut expliquer pourquoi bon nombre des meilleurs films pour adolescents sont basés sur des histoires qui, bien que pas aussi vieilles que le temps, sont souvent plusieurs siècles plus âgées que leurs protagonistes adolescents.

Bien que leurs surfaces puissent être décorées avec des choix d’argot et de style contemporains, de nombreux films classiques pour adolescents sont enracinés dans des œuvres littéraires encore plus classiques. Roméo + Juliette de Baz Luhrmann est sorti en 1996, mais William Shakespeare joue les greffes à «Verona Beach» – en réalité un mashup de Miami et de Mexico – a fait ses débuts à la fin du XVIe siècle. Il en a été de même pour The Taming of the Shrew, qui a inspiré 10 choses que je déteste chez vous; La comédie d’échange de genre Twelfth Night, du début du 17e siècle, est à la base de She’s the Man, de 2006. Shakespeare domine ce sous-genre, mais il ne se limite guère à son travail. (Cela ne pourrait pas être; 37 pièces sont à peine suffisantes pour satisfaire une industrie de cadres de studio se précipitant pour se lancer dans une tendance.) Clueless (1995) est une pièce sur Emma (1815). Cruel Intentions (1999) adapte le roman épistolaire français Les liaisons dangereuses (1782). Easy A (2010) est dérivé de la Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne (1850). Et ce ne sont que les agrafes durables qui ont fait le support de 64 films de The Ringer; comme tous les phénomènes, l’engouement pour les classiques pour adolescents a été renforcé par des entrées moins importantes comme O (2001), une interprétation mélodramatique d’Othello sur une équipe de basket-ball du lycée et un redémarrage moderne de Hamlet – parfois connu sous le nom de Hamlet 2000 – avec Ethan Hawke.

Les adaptations des pierres de touche littéraires sont, bien entendu, une source classique de nouveau contenu. Un récit aussi puissamment simple que Roméo et Juliette – deux personnes attirantes parviennent à être attirées l’une vers l’autre malgré la haine mutuelle de leur famille – est trop accrocheur pour ne pas être indéfiniment raclé. (Cela aide également que, comme de nombreuses œuvres antérieures à la loi moderne sur le droit d’auteur, la tragédie soit un morceau du domaine public.) Une version filmée de West Side Story sortira en salles en 1961, et sera à nouveau plus tard cette année, sauf retards liés à la pandémie. Richard III est devenu une production off-Broadway appelée Teenage Dick en 2018; Netflix n’a pas un mais deux tours de jeunesse sur Cyrano de Bergerac: Sierra Burgess est un perdant et la moitié de celui-ci.

Le boom classique des adolescents est au sommet de deux tendances qui se chevauchent. L’âge d’or des films pour adolescents dans son ensemble à la fin des années 90 et au début des années 90, marqué par le 20e anniversaire de Bring It On, est l’une des tendances. L’autre était un intérêt plus large pour les nouvelles versions d’histoires plus anciennes, qui n’étaient pas toutes commercialisées auprès des lycéens. (Le Roi Lion, après tout, est techniquement une interprétation PG de Hamlet et est sorti un an avant Clueless.) « Il y avait une telle explosion de films pour adolescents à l’époque », a déclaré Kirsten Smith, co-auteur de 10 Things About You, dans un oral. histoire par le New York Times. « Il était très inhabituel que vous obteniez votre premier script créé, et encore moins allumé en vert six mois après son option. » Mais «Apprivoiser la musaraigne avec une féministe en herbe à Seattle dans les années 90» était trop du moment pour ne pas accélérer.

À un certain moment, le modèle est devenu si omniprésent qu’Easy A, la dernière et la plus méta du groupe, a dû faire une blague à ce sujet: « N’est-ce pas toujours le cas? » Demande Olive Penderghast d’Emma Stone. «Les livres que vous lisez en classe semblent toujours avoir un lien avec le drame d’adolescent angoissé?» Peut-être pas dans la vraie vie, mais certainement dans les scripts de films.

Outre le zeitgeist, cependant, qu’est-ce qui fait du film pour adolescents et de l’adaptation littéraire classique un match si approprié? Peut-être, comme le fait remarquer Olive, c’est parce que les livres mêmes sur lesquels sont basés des films comme Easy A et Clueless sont aussi ceux que leur public cible est actuellement assigné à lire en classe. Les programmes d’études d’anglais sont tels que peu d’Américains sont aussi susceptibles de lire Austen, Hawthorne ou le Bard qu’un jeune de 16 ans précoce. (Comme tous les films avec un crochet pédagogique même vaguement, il existe également un marché secondaire prêt à l’emploi d’enseignants surchargés qui cherchent à remplir quelques jours dans leur plan de cours.) Il est tout à fait naturel que les adolescents gravitent vers des points d’intrigue qu’ils ont déjà appris reconnaître.

Pourtant, il ne faut pas un diplôme d’anglais pour saisir les enjeux de «garçon rencontre fille». Une partie de ce que fait le classique de l’adolescence est de traduire les problèmes éternels en termes plus modernes. De la Renaissance à la Régence, le mariage était la fin de toute farce romantique, et à juste titre; le mariage à l’époque était autant une alliance juridique et économique qu’un lien affectif, et le seul genre que les femmes étaient en mesure de forger. C’est moins le cas dans un monde où le divorce sans faute et les femmes ont leur propre compte bancaire, mais une comédie de lycée permet à l’engagement de se sentir aussi important qu’auparavant, même si un baiser ne vient plus avec un partenariat à vie. (Pour un adolescent, tout type d’amour change la vie.) Roméo et Juliette sortent canoniquement de la version italienne du 14e siècle du collège; jeter un garçon au visage de bébé se demande comme Leo DiCaprio n’est pas révisionniste – il est aussi fidèle que possible.

Comme toutes les adaptations, le classique de l’adolescence permet également la subversion ainsi qu’une traduction consciencieuse. 10 choses que je déteste chez vous, en particulier, transforme son plan misogyne – il y a une tache sexiste dans le nom! – sur sa tête. La véritable apprivoisement de la musaraigne a littéralement battu Kat Stratford à la soumission, un scénario inquiétant joué à l’origine pour rire. 10 Choses rend Kat légèrement insupportable et l’appelle même pour son privilège d’autosatisfaction, mais voit surtout ses principes et son entêtement comme des vertus à récompenser avec un partenaire qui la voit pour qui elle est. (Kat est jouée par Julia Stiles, qui apparaît également dans O et Hamlet 2000, ce qui en fait la chanteuse non officielle du genre.) Dans She’s the Man, le travestissement de Viola est motivé par le désir de prouver qu’elle est aussi bonne au football que son ex piggish -petit ami. Rencontrer une pré-Step Up Channing Tatum pendant qu’elle est là, c’est juste un bonus.

Toutes les transitions ne sont pas aussi fluides; en fait, la maladresse de projeter des mœurs sociales d’autrefois sur des adolescents indisciplinés fait souvent partie de la blague. Même les enfants avec autant de richesse et de temps libre que ceux de l’Upper East Side ne jouent pas à des jeux de pouvoir sexuel avant d’être en âge de voter, mais ne le dites pas à Cruel Intentions. (À en juger par son succès et sa nette influence sur des successeurs comme Gossip Girl, le réalisme est surestimé.) L’ingérence auto-satisfaite d’Emma n’est pas non plus crédible, même pour une reine comme Cher Horowitz; encore une fois, un assembleur d’équipement alimenté par ordinateur n’est pas non plus.

En théorie, le classique de l’adolescence ressemble à la version cinématographique de ces recettes de blog de maman qui incitent les tout-petits à manger des légumes en mélangeant des courgettes dans un brownie. Dans la pratique, il s’agit moins d’amener les lycéens à aller à la bibliothèque que de combiner le meilleur des deux mondes: la rapidité avec l’utilisation de points de référence rapidement datés comme des jeans taille basse, plus l’intemporalité qui vient avec le cribbing d’histoires durables. Toutes les comédies pour adolescents bénéficient d’un sens de la réalité accrue – d’autant mieux de vendre des acteurs d’une vingtaine d’années recréant leur adolescence. Tirer de sa bibliothèque n’est qu’un raccourci facile et, surtout, éprouvé.

