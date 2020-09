Kevin Durant et Steve Nash sont à nouveau ensemble.

Le monde de la NBA a été secoué jeudi lorsque les Nets ont annoncé qu’ils avaient embauché le membre du Temple de la renommée Steve Nash en tant que nouvel entraîneur-chef, le signant à un contrat de quatre ans qui le maintenait à Brooklyn, par coïncidence, jusqu’à la fin de l’accord de Kevin Durant avec les Nets.

Cela semble être un gros risque d’embaucher un produit d’entraîneur inconnu pour diriger une liste avec des aspirations au championnat, mais ce risque pourrait être atténué étant donné la relation de Nash avec Durant. La relation Nash-Durant remonte à des années, les deux stars partageant un respect mutuel, datant d’avant l’époque de Durant avec les Warriors.

Il y a très, très peu de questions concernant le QI et la perspicacité de Steve Nash en basketball, mais comment tout cela se traduit par l’entraînement est complètement inconnu. Mais une chose que l’on sait est la relation solide entre KD et Captain Canada.

Pourquoi les Nets ont-ils embauché Steve Nash?

Si vous cherchez une raison pour laquelle les Nets ont embauché Steve Nash, la relation de travail de Nash avec la star des Nets, Kevin Durant, est probablement la plus importante et la plus prédominante.

Après sa retraite, Nash a eu la main dans plusieurs pots différents, y compris des fonctions de directeur général pour le basketball national canadien, mais plus particulièrement, avec les Golden State Warriors.

Kevin Durant a travaillé avec Nash à Golden State, où Nash était consultant en développement de joueurs ces cinq dernières années. – Chris Mannix (@SIChrisMannix) 3 septembre 2020

En 2015, Nash a rejoint Golden State dans un rôle de consultant, et au cours de cette première année, l’équipe s’est retrouvée avec un bilan de 73-9 avant de perdre contre les Cavaliers lors de la finale de la NBA 2016. Lors de la deuxième saison de Nash avec l’équipe – sa première aux côtés de Kevin Durant, qui avait signé avec Golden State pendant l’intersaison – les Warriors remporteraient la finale de la NBA 2017.

L’entraîneur-chef de New Nets, Steve Nash, a la «confiance» de Kevin Durant et le soutien de Kyrie Irving après avoir entretenu une relation avec les deux pendant des années. Sur KD, Nash a déclaré à @TheUndefeated: “C’est l’un des plus grands joueurs que j’ai jamais vus et avoir sa confiance est vraiment important.” – Marc J.Spears (@MarcJSpears) 3 septembre 2020

Selon plusieurs rapports, Nash et l’actuel Net Durant ont entretenu une très bonne relation au cours de leurs chevauchements de mandats avec les Warriors (et même avant), ce qui a probablement conduit à l’approbation par Durant de Nash dans la recherche de coaching en chef des Nets. En fait, la présence de Nash à Golden State est l’un des facteurs qui ont poussé Durant à signer avec les Warriors après avoir quitté OKC.

La relation du couple va au-delà du simple fait de passer des complices sur le terrain, cependant, avec Nash aidant Durant et le tireur établi, comment améliorer son mouvement de lancer franc. A l’époque, Durant et les Warriors surnommaient aussi affectueusement Nash, “Yoda”, de renommée “Star Wars”.

“Un impact que Nash a fait a été de travailler directement avec Kevin Durant et de conseiller le MVP des finales consécutives de s’entraîner aux lancers francs tout en se tenant debout sur un pied. Le conseil a été entendu et le problème dans l’action de Durant a été rapidement corrigé”, a rapporté USA Today. en 2018.

Cela vaut la peine de noter: dans la ligue actuelle, dirigée par les stars, il n’y a rien de surprenant à l’approbation de Durant – ou à la force motrice de Durant – de Nash et de son embauche éventuelle pour être le général de banc à Brooklyn.