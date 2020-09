Les Packers ont fait la sélection la plus choquante du repêchage de la NFL 2020 lorsqu’ils se sont échangés pour prendre l’ancien quart-arrière de l’État de l’Utah, Jordan Love, n ° 26 au premier tour. La rumeur dit que Love, une perspective brute avec un grand avantage, atterrirait avec d’autres équipes qui avaient un besoin de QB maintenant ou dans un proche avenir, y compris les Saints and Colts.

Au lieu de cela, Love a atterri à Green Bay, derrière le huit fois Pro Bowler et une fois la ligue et le MVP du Super Bowl Aaron Rodgers. Rodgers a 36 ans au début de la saison et aura 37 ans en décembre.

Il ne fait aucun doute que Love (6-4, 219), qui n’a 22 ans qu’en novembre, a une promesse naturelle avec son bras et son athlétisme. Il a une taille prototypique et un potentiel pour être un excellent passeur conçu pour faire beaucoup de gros jeux hors scénario.

PLUS: Pourquoi les Packers ne reviendront pas aux séries éliminatoires en 2020

Avec un raffinement accéléré, Love peut offrir certaines des mêmes compétences que les Packers ont appréciées avec Rodgers que leur premier tour d’élite établi en 2005. Rodgers continue de définir la norme en matière d’efficacité de passe moderne, toujours en tant que passeur le mieux noté (102,4) de tous les temps.

Mais pour une carrière où il a constamment dépassé le siècle dans cette statistique, Rodgers a réussi trois saisons consécutives de moins de 100 en 2019. À la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, Rodgers a culminé à bien plus de 8,0 verges par tentative. Maintenant, cette marque est tombée à environ 7,0 pendant quatre ans consécutifs.

Mais de nombreux QB aimeraient avoir la version Rodgers d’une diapositive. Après plusieurs années à porter l’équipe, comme il est devenu un QB plus âgé, il est devenu un QB plus dépendant.

Le camp d’entraînement des recrues de Love était déjà sur le point de s’accompagner d’une courbe d’apprentissage abrupte sous la direction de l’entraîneur Matt LaFleur et du coordonnateur offensif Nathaniel Hackett. Le degré de difficulté a été augmenté en raison des restrictions hors saison dues à la pandémie de coronavirus.

La grande question à propos de Love a été l’exactitude et les rapports de sa tentative de lancer dans le camp suggèrent qu’il est considéré à un stade précoce de son développement. Les Packers ont rédigé Love avec l’idée qu’il remplacera Rodgers dans peu de temps. Bien que Rodgers soit signé jusqu’en 2023, ou lorsqu’il atteindra 40 ans, l’équipe a une sortie raisonnable de sa part pendant l’intersaison 2022.

PLUS: Rupture du contrat d’Aaron Rodgers

Le déplacement de Rodgers avant d’être difficile et trop coûteux, pensez à Love d’avoir deux saisons complètes de toilettage à venir. Les Packers n’ont aucune raison de précipiter Love dans le processus de faire de lui un passeur complet et définitif.

En surface, après que Rodgers et LaFleur se soient combinés pour mener l’équipe à une fiche de 13-3 et à un retour en séries éliminatoires la saison dernière, il semblerait qu’ils aient une meilleure relation de travail que Rodgers et le prédécesseur de LaFleur, Mike McCarthy. Mais dans la campagne des recrues de LaFleur, il y avait un pivot important d’une dépendance à Rodgers.

Plus confiant dans une défense améliorée, LaFleur a inversé ce qui était une équipe de passes de 67,5%, un sommet de la ligue, contre une équipe qui semblait lancer 59,8% du temps en 2019. LaFleur a amené son état d’esprit chargé d’appeler des matchs dans le Tennessee.

La signature de Rodgers à Green Bay a été ce qu’il fait hors de la structure de l’infraction. Mais pour des entraîneurs à l’esprit offensif comme LaFleur et McCarthy, travailler en dehors du système, même avec de nombreux bons résultats, peut être frustrant.

LaFleur devrait être plus structuré, pas moins, après le succès des Packers avec Aaron Jones et Jamaal Williams. Tout aussi révélateur que LaFleur soit moins centré sur Rodgers était le fait que l’équipe a utilisé un choix de deuxième tour sur le dos de puissance AJ Dillon pour compléter Jones et Williams et n’a pas rédigé une aide de receveur large pour Rodgers.

Rodgers et McCarthy ont remporté un Super Bowl tôt ensemble, mais leur relation de plus en plus difficile était bien documentée. Rodgers et LaFleur, seulement 40 ans, ont un respect mutuel croissant en tant que contemporains. Mais les actions de LaFleur et du directeur général Brian Gutekunst parlent plus fort, ce qui montre clairement que la transition a commencé à tourner la page vers l’amour.

L’amour peut encore être moulé pour fonctionner à l’intérieur de la boîte pour LaFleur. Rodgers apporte un étage élevé et peut toujours atteindre un plafond avec sa précision et son improvisation, mais cela diminue avec son âge avancé. LaFleur a eu une chance pour Gutekunst de choisir son QB et ne l’a pas laissé passer.

Pendant encore deux ans, LaFleur s’adaptera à l’état d’esprit et aux compétences actuelles de Rodgers. Mais comme il semble que LaFleur durera plus longtemps à Green Bay que Rodgers, il est logique d’avancer avec un amour fidèle qu’un Rodgers “voyou”.

Les équipes ne prennent pas les QB de premier tour avec l’intention d’en faire des sauvegardes haut de gamme à retourner pour un autre choix de draft plus tard. Ce n’est pas un hasard si le temps nécessaire pour préparer Love à commencer les matchs pendant combien de temps les Packers sont vraiment liés à Rodgers.

Rodgers, grâce à Love, est certainement davantage motivé pour avoir deux autres saisons dans le top 10 des QB avec les Packers. Il a également l’intention de jouer dans la quarantaine, comme ses futurs collègues du Temple de la renommée Tom Brady et Drew Brees.

Malheureusement, la seule façon pour Rodgers de continuer à jouer à Green Bay à cet âge exigera que Love tombe à plat. Contrairement à Rodgers derrière Brett Favre, dans l’état actuel des choses, les Packers n’attendront pas trois saisons complètes pour mettre Love dans l’alignement pour remplacer un autre grand de tous les temps.