Les Packers de Green Bay sont allés 13-3 lors de la première saison de Matt LaFleur pour remporter le NFC Nord. Mais après avoir dépassé en 2019, leur retour à la réalité conduira à manquer les séries éliminatoires de la NFL en 2020.

Sporting News choisit les Packers pour glisser de quatre matchs et terminer à 9-7, manquant de peu les séries éliminatoires alors que l’équipe perd le bris d’égalité – au profit du champion NFC en titre 49ers – pour la septième et dernière place dans le nouveau domaine NFC élargi.

La conférence est remplie de prétendants au Super Bowl. Sept équipes – les 49ers, les Buccaneers, les Saints, les Eagles, les Cowboys, les Seahawks et le rival de division Vikings – ont toutes de meilleures chances de gagner à Las Vegas que les Packers cette saison.

Pourquoi Green Bay est-elle une équipe étrange dans cette entreprise, Tampa Bay et Dallas étant les deux équipes qui se sont écrasées sur le terrain de 2019? Les Packers ne sont pas améliorés par rapport à la saison dernière et font face à un calendrier plus difficile cette saison.

Sur le papier, sur la base du pourcentage de victoires combiné de 19 de leurs adversaires de 20, les Packers sont à nouveau au milieu du peloton. Mais considérez qu’ils jouent les Vikings, les Saints, les Buccaneers, les Texans et les 49ers tous sur la route dans la première moitié de la saison. En comptant le Minnesota deux fois au total, sept des 16 matchs sont contre des équipes qui viennent de participer aux séries éliminatoires.

Il est également peu probable que le jeu de la division de balayage des Packers passe à nouveau 6-0. Ils ont également à peine surclassé leurs adversaires en 2019, avec seulement un différentiel de 63 points. Ils ont également profité de la faible NFC East, un avantage qu’ils n’auront plus, en l’échangeant contre le NFC South beaucoup plus difficile. Lors de l’examen de leurs premiers résultats avec LaFleur, ils étaient beaucoup plus proches d’une équipe 9-7 que d’une équipe 13-3.

Leur classement dans les catégories clés dans l’ensemble suggère également une équipe faite pour le milieu confus. Les Packers avaient l’attaque de course n ° 15 et l’attaque de passage n ° 19. Ils retournent également la défense contre la passe n ° 14 et la défense contre la course n ° 24. Ils étaient à égalité au quatrième rang avec les Vikings avec 17 interceptions, mais n’étaient que 16e dans les sacs.

Quant à Aaron Rodgers, les Packers ne lui ont pas recruté une large aide au receveur et le seul vétéran qu’ils ont signé, Devin Funchess, s’est retiré. Le bon tacle est maintenant une faiblesse avec Rick Wagner remplaçant le pilier de longue date Bryan Bulaga.

Pour le coordinateur défensif Mike Pettine, les sept premiers sont une préoccupation. Les Packers restent faibles sur les bords des trois avant. Avec Blake Martinez partant en agence libre, ils sont limités au secondeur intérieur. Il sera difficile de reproduire le jeu d’arrière-plan avec la ruée vers les passes restant au même niveau.

Rodgers ne peut pas faire grand-chose car il devrait avoir 37 ans en novembre. Il est toujours un passeur fort, mais ses yards par tentative et son efficacité sont entravés par des inquiétudes persistantes concernant son casting de soutien.

Aaron Jones a obtenu de l’aide lors de l’attaque précipitée avec la recrue AJ Dillon. Les Packers étaient une équipe à 60% de passes la saison dernière et ce plan n’aura plus de sens avec LaFleur. Ils devraient être encore plus pressés de soulager Rodgers, au lieu de s’appuyer sur lui.

C’était un grand changement en 2019. Rodgers a été le même QB depuis trois saisons. Il a raté Jordy Nelson et doit s’appuyer fortement sur Davante Adams. Les Packers espèrent qu’Allen Lazard et Jace Sternberger lui donneront deux options plus fiables au point que les dinks et les dunks à Jones et Jamaal Williams ne sont pas le plus grand aliment de base non-Adams du jeu de passes.

Il y a peu de réponses de plus à chercher à Green Bay et dans sa deuxième année, plus d’adversaires seront avisés des intrigues de LaFleur. À de nombreux postes, ce que les Packers ont pâle par rapport aux prétendants plus lourds de la NFC.

LaFleur a amené les Packers à bien recommencer à broyer et s’est débrouillé avec Rodgers comme étant davantage l’élément complémentaire que l’élément principal. Cette formule, avec une explosivité limitée dans le jeu de passes, est difficile à reproduire au même niveau élevé.

Les Vikings reprendront la division tandis que les Packers retourneront à la croisée des chemins avec Rodgers, même s’il fait de son mieux pour les préparer. Green Bay a passé environ une décennie à essayer de gagner à nouveau un Super Bowl avec lui, mais revenir en arrière pour ne pas gagner assez pour se rendre aux séries éliminatoires avec lui ne fera que pousser Green Bay vers le changement imminent de Jordan Love.