Les Patriots ont signé Cam Newton pour un contrat d’un an cette intersaison – et dans le processus ont mis l’ancien joueur par excellence de la NFL dans une conversation avec une autre franchise pour ce qui sera l’un des plus grands scénarios de la NFL en 2020.

La Nouvelle-Angleterre sera-t-elle mieux cette saison avec Newton que Tom Brady, six fois vainqueur du Super Bowl, parti pour les Buccaneers?

C’est un appel serré. Les chances à VegasInsider.com ont à la fois les Patriots et les Buccaneers plus / moins pour les victoires à 9,5 – un signe que les parieurs se sentent similaires à propos des deux équipes.

À qui faisons-nous confiance pour gagner plus de jeux? Nous resterons avec les Patriots malgré ce qui est considéré comme le calendrier le plus difficile sur papier dans la NFL.

Pourquoi ferions nous cela? Regardons de plus près:

Les divisions

Les Patriots ont le total de victoires le plus élevé de l’AFC Est, ce qui ne devrait pas être une surprise étant donné que la Nouvelle-Angleterre a remporté la division à chacune des 11 dernières saisons.

La Nouvelle-Angleterre possède un record de 52-15 dans les matchs de division en bout droit; un pourcentage de gain absurde de 0,776. Les Dolphins (29-37), les Bills (26-40) et les Jets (26-41) ont tous moins de .500 enregistrements dans cette image.

Buffalo est choisi pour gagner neuf matchs cette saison, et une grande partie de ce succès est due à Brady.

Brady, cependant, entre dans une division beaucoup plus difficile. La Nouvelle-Orléans est la favorite pour remporter la division à 10 matchs. Les Panthers et les Falcons ont atteint le Super Bowl au cours des cinq dernières saisons. Les Buccaneers ont terminé 7-9 la saison dernière et 2-4 dans la division.

La défense

Cela n’a rien à voir avec les quarts, mais la Nouvelle-Angleterre a mené la NFL en termes de défense avec 14,1 points par match. À un moment donné, les Pats étaient à la mode comme l’une des plus grandes défenses de tous les temps.

Bill Belichick reste au centre de cela, et cette défense devrait être à nouveau cohérente en 2020.

Tampa Bay, quant à lui, a accordé 28,1 points par match. Les Buccaneers ont accordé plus de 30 points en huit matchs la saison dernière.

La Nouvelle-Angleterre devrait avoir à nouveau la meilleure unité du côté du ballon en 2020.

Facteur Belichick

Le défi de Belichick sera de le faire fonctionner avec Newton, qui doit encore prouver qu’il est en assez bonne santé pour gagner le jo de départ de Jarrett Stidham. Belichick n’a pas travaillé avec un quart-arrière à double menace comme Newton depuis son arrivée en Nouvelle-Angleterre, mais parieriez-vous contre l’entraîneur ici?

Matt Cassel a terminé 10-5 en tant que partant avec les Patriots en 2008 lorsque Brady a subi une blessure au genou à la fin de la saison. Jimmy Garoppolo et Jacoby Brissett ont combiné pour une fiche de 3-1 en tant que partant lors de la suspension de quatre matchs de Brady pour commencer la saison 2016.

Newton est plus talentueux que n’importe lequel de ces quarts lorsqu’il est en bonne santé, et il devrait avoir quelque chose à prouver après son départ quelque peu sans cérémonie de la Caroline. Les Patriots ont terminé septième de la NFL en marquant la saison dernière, tandis que Brady avait sa plus basse note de quart-arrière depuis 2013.

Belichick peut également le faire fonctionner avec Newton.

Quel QB s’ajuste en premier?

N’oubliez pas que nous ne parlons pas d’un débat de tous les temps sur le GOAT. Nous parlons d’une saison.

Brady, qui aura 43 ans en août, a tout autant à prouver avec un nouvel entraîneur à Bruce Arians et un nouveau système avec le coordinateur offensif Byron Leftwich. Brady a un casting de soutien talentueux dirigé par Mike Evans et Rob Gronkowski, qui sont sortis de leur retraite pour jouer avec Brady. Le quart-arrière vétéran devrait afficher de meilleurs chiffres dans cette infraction. Il devra le faire si les Bucs veulent participer au NFC – qui

Newton, cependant, a également plus de talents avec lesquels travailler. Le coordinateur offensif Josh McDaniels aura plus d’options dans le jeu de course avec Newton, et cela augure bien pour Sony Michel et James White. Julian Edelman est un receveur incontournable qui a eu 100 réceptions la saison dernière. Si Newton peut en moyenne près de cinq verges dans le jeu de course à pied – qu’il a fait au cours de ses meilleures saisons – alors cela ajoutera une autre couche à l’attaque de la Nouvelle-Angleterre.

Précédent

Brady est l’un des nombreux futurs quarts du Temple de la renommée à avoir changé d’équipe, et ces tendances le favorisent en changeant d’équipe.

Considérez le moment où Joe Montana a quitté San Francisco pour Kansas City en 1993. Les Chiefs ont terminé 11-5 et ont disputé le match de championnat de l’AFC, qui était un match de mieux que les 49ers, qui ont terminé 10-6 et ont également fait le match de championnat NFC avec Steve Young .

Brett Favre a mené les Jets à une saison de 9-7 en 2008, soit trois matchs de mieux que les Packers, qui ont terminé 6-10 lors de la première saison complète d’Aaron Rodgers en tant que partant.

Peyton Manning a mené les Broncos à un dossier de 13-3 à sa première saison en tant que partant, ce qui était deux matchs de mieux qu’Indianapolis avec Andrew Luck.

Il est possible que les deux équipes aient du succès, ce qui est le scénario probable pour les Patriots et les Buccaneers en 2020.

Verdict

Compte tenu de toutes ces informations, c’est toujours un tirage au sort. Brady et Newton devraient être en mesure de diriger les séries éliminatoires pour ces équipes respectives, mais c’est là que la compétition intervient à nouveau.

Newton devra probablement affronter les deux derniers MVPS dans Patrick Mahomes de Kansas City et Lamar Jackson de Baltimore. Ce sont les seules équipes autres que la Nouvelle-Angleterre à avoir remporté plus de 10 matchs dans l’AFC en 2019.

Le NFC, quant à lui, a vu quatre équipes remporter plus de 10 matchs, dont le champion en titre de la conférence, San Francisco. Les trois autres équipes ont de futurs Hall of Fame à Drew Brees de la Nouvelle-Orléans, Aaron Rodgers de Green Bay et Russell Wilson de Seattle. Les trois quarts ont remporté le Super Bowls depuis le début de la course de la Nouvelle-Angleterre dans la division en 2009.

Sachant cela, nous serions plus enclins à faire confiance à la Nouvelle-Angleterre pour faire une course éliminatoire plus profonde que les Buccaneers, du moins pour cette saison.

Il faudra attendre 2021 pour que Brady fasse ce retour en Nouvelle-Angleterre. À moins, bien sûr, que ces équipes et leurs quarts veuillent le régler au Super Bowl LV.

C’est l’histoire que tout le monde veut vraiment.